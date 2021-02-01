1 февраля – Макарьев день по народному календарю. Его также называют Макар-весноуказчик, День Макария, Макарий Великий, Макар ясный.

Кто такой святой Макарий?

Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей он удалился в Фаранскую пустыню, где через какое-то время стал учеником святого Антония Великого. В 40 лет Макарий стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне. Ежедневно его помощи и совета просило большое число людей. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей кельей, в которой он и скрывался. Ему приписывают многие чудеса, среди которых даже воскрешение мертвых, сообщает hollydays.ru.

Макарьев день: народные традиции 1 февраля

Прозвище Макара – весноуказчик – само говорит о своем происхождении. По этому дню наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что скоро придет тепло. А вот если в этот день мела метель – ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макарьев день предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день – а значит, и в течение всего месяца – говорил о том, что лето будет благоприятным.



Также в этот день заговаривали зубную боль. А те, кому нужна была помощь в просвещении ума, молились святому Иоанну Златоусту. Еще одной традицией Макарьева дня был запрет на работу. В этот день встречались с близкими и друзьями за чашкой горячего чая.

Народные приметы на Макарьев день: