1 июня – День защиты детей. Но в этом году в парки отдыха на праздник не сходить и на каруселях не покататься. Из-за пандемии он пройдет в онлайн-формате. Чем занять ребенка 1 июня и какие интересные события запланированы на этот день – читайте в обзоре amic.ru.
Центр детского творчества Октябрьского района подготовил к 1 июня концертную программу "Этот мир мы дарим детям". На сайте опубликован 23-минутный ролик с выступлением творческих коллективов.
А вот на сайте Барнаульского городского детско-юношеского центра можно посмотреть выступление театра-студии современного танца "Хампти Дампти", хореографического ансамбля "Кубарики" и театра песни "Акцент". Здесь же вы найдете показ моды театра "Бастет". Ролики можно посмотреть по отдельности.
Также в День защиты детей предлагают посмотреть показательные выступления учащихся Центра детского творчества № 2. Это номера хореографической студии "Фиеста", студии спортивного бального танца "Престиж Данс", творческого объединения "Танцевальная аэробика", театра моды и грации "Фантазия".
В программе фестиваля "Детское время онлайн" запланированы несколько мастер-классов. Хотите смастерить пожарный автомобиль из коробок, самолет из пенопласта и пластилина и светофор из бумаги? Тогда вам на сайт Барнаульской станции юных техников. Здесь опубликованы подробные мастер-классы.
Центр детского творчества № 2 предлагает изготовить праздничную аппликацию ко Дню защиты детей. Следуя видеоинструкции мастеров вы сможете создать объемное солнце из фетра, игрушки и цветы из бумаги. Нужные мастер-классы можно найти здесь.
А вот Центр развития творчества детей и юношества предлагает сделать закладки для книг из карандашей, сшить зайца из носка и собрать браслет из бумаги. Если интересно – вам сюда.
Сделать из пластилина птицу, сшить из фетра и ленты закладку для книги и создать цветы из гофрированной бумаги можно вместе с мастерами центра эстетического воспитания "Песнохорки". Создать поделки предлагают по подробным видеоурокам.
1 июня в Instagram на странице психолого-педагогического центра "Потенциал" пройдет онлайн-встреча с педагогом-психологом Светланой Калмыковой. Тема беседы – семейные ценности. Этот эфир для родителей детей 7-13 лет. Начало в 11:00.
А вот в 13:00 на этой же странице начнется мастер-класс педагога-психолога Гоар Кроян "Моя семья – моя опора". Этот эфир подготовлен для подростков 13-17 лет.
Открытый урок по кибербезопасности проведут 1 июня. Детям расскажут о правилах безопасного поведения в интернете во время летних каникул. Занятие на тематических тренажерах проекта "Урок цифры" построено в виде онлайн-игр. Для учащихся младшей, средней и старшей школы запланированы свои задания. Вам сюда.
Комментарии
Парад то не могли на 31 мая назначить? (после него же всё -Победа над вирусом)
И так детей без последних звонков оставили
Перфильев какую-то писанину выпустил (открыть спортивные секции к 22мая) и , пропал вместе со своей писаниной