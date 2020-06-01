Сделать что-нибудь своими руками

В программе фестиваля "Детское время онлайн" запланированы несколько мастер-классов. Хотите смастерить пожарный автомобиль из коробок, самолет из пенопласта и пластилина и светофор из бумаги? Тогда вам на сайт Барнаульской станции юных техников. Здесь опубликованы подробные мастер-классы.

Центр детского творчества № 2 предлагает изготовить праздничную аппликацию ко Дню защиты детей. Следуя видеоинструкции мастеров вы сможете создать объемное солнце из фетра, игрушки и цветы из бумаги. Нужные мастер-классы можно найти здесь.

А вот Центр развития творчества детей и юношества предлагает сделать закладки для книг из карандашей, сшить зайца из носка и собрать браслет из бумаги. Если интересно – вам сюда.

Сделать из пластилина птицу, сшить из фетра и ленты закладку для книги и создать цветы из гофрированной бумаги можно вместе с мастерами центра эстетического воспитания "Песнохорки". Создать поделки предлагают по подробным видеоурокам.