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Солнечное затмение 21 июня 2020. Во сколько его увидят жители Алтайского края?

, ИА "Амител"
В небе появится огненное кольцо
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

21 июня будет первое солнечное затмение в 2020 году. Днем на два часа в Алтайском крае потемнеет, а в небе появится огненное кольцо. Во сколько это будет и что особенного в этом затмении – читайте в материале amic.ru.

1
Солнечное затмение 21 июня. Во сколько оно будет?

В Алтайском крае солнечное затмение начнется в 12:51 по местному времени. Максимальная фаза наступит в 13:54, а закончится все в 14:57. Лучшее время за наблюдением этого явления – с 13:00 по 14:50, порекомендовали в барнаульском планетарии.

2
Что особенного в первом солнечном затмении 2020 года?

21 июня 2020 произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Это довольно редкое явление. Оно происходит, когда Луна расположена слишком далеко от планеты, чтобы полностью перекрыть Солнце. Из-за этого в небе мы видим огненное кольцо, которое формируется вокруг спутника Земли.

В последний раз кольцевое затмение происходило 26 декабря 2019 года. Правда, тогда жителям Алтайского края увидеть его не удалось.

3
А в этот раз мы его увидим?

Да, если не помешает облачность. Наблюдать за солнечным затмением лучше в ясную погоду.

К тому же в этот раз, как уточнили в планетарии, Луна закроет солнечный диск на 21-23%. Это немного, поэтому серьезного потемнения днем мы не заметим. Но света станет меньше.

4
Хочу посмотреть солнечное затмение. Как это сделать?

Невооруженным глазом на солнце лучше не смотреть, иначе можете получить ожог сетчатки. Поэтому придется немного подготовиться.

Для наблюдения за солнечным затмением 21 июня потребуются специальные очки, которые можно купить в магазинах оптики, или маска для сварки. Но если тратиться и разбирать гараж не хочется, подойдут и более простые предметы. 

Так, посмотреть затмение можно через закопченное стекло. Для этого нужно подержать осколок над свечой, чтобы оно стало полностью черным. Но смотреть через него на солнце долго не рекомендуется. 

Подойдет также ненужная дискета (ну, вдруг вы еще их не выбросили). Достаньте оттуда магнитную пленку – она и послужит вам фильтром. 

А если вы еще храните пленку для фотоаппарата, то настало время ею воспользоваться. Лучше всего подойдет черно-белая непроявленная фотопленка. Подробнее о том, как правильно наблюдать за солнечным затмением – читайте в материале amic.ru.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

21.06.2020 06:17
- гость -

И начнется АД!

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