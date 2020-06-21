Что особенного в первом солнечном затмении 2020 года?

21 июня 2020 произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Это довольно редкое явление. Оно происходит, когда Луна расположена слишком далеко от планеты, чтобы полностью перекрыть Солнце. Из-за этого в небе мы видим огненное кольцо, которое формируется вокруг спутника Земли.

В последний раз кольцевое затмение происходило 26 декабря 2019 года. Правда, тогда жителям Алтайского края увидеть его не удалось.