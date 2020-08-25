Ингибиторы холинэстеразы. Что за вещество немецкие врачи нашли в организме Навального

Врачи немецкой клиники Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердили отравление политика. В его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Разбираемся, что это такое и в каком состоянии сейчас Навальный.
Ингибиторы холинэстеразы – это психотропные препараты, которые широко используются в неврологии и психиатрии. Они улучшают память, обучаемость, активируют моторику. Но передозировка этими веществами может привести к негативным последствиям: нарушению функций нервной системы и мозга, угнетению деятельности сердца, понижению давления и коме.
Препараты из числа ингибиторов холинэстеразы используют для лечения заболеваний нервной системы. Их в том числе назначают при деменции и при болезнях Альцгеймера и Пика (заболевание нервной системы, при которой происходит атрофия коры головного мозга).
У них есть ряд серьезных противопоказаний: ингибиторы холинэстеразы нельзя использовать при нарушениях сердечного ритма, например, брадикардии, при стенокардии, инфаркте миокарда (недавно перенесенном), органических патологиях сердца, бронхиальной астме, патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки, перитоните, эпилепсии, болезни Паркинсона.
То есть для человека с болезнью Альцгеймера ингибиторы холинэстеразы – это сильнейшее лекарство. Для здорового же человека – это яд. Ингибиторы холинэстеразы встречаются в составе отравляющих веществ нервно-паралитического свойства. Это зарин, зоман, V-газы и вещества класса "Новичок". Именно это вещество использовали для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Великобритания и США ввели санкции в отношении России.
Омские врачи заявили, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Не показали этих веществ и анализы.
"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы – результат отрицательный", – цитирует РИА "Новости" главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал, что версию отравления омские врачи рассматривали, но подтверждения она не нашла. Он также добавил, что лекарство атропин, которым лечат Навального, политику давали еще в первые минуты после госпитализации.
По словам токсиколога Евгения Абульханова, отравление веществами из группы ингибиторов сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. Об этих симптомах у Навального не сообщалось.
"Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", – подчеркнул он.
Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов, в свою очередь, считает, что во время транспортировки Навального в Берлин могли применяться препараты, способные дать такие же результаты анализов, как и при отравлении ингибиторами холинэстеразы.
"Они же обследуют пациента после того, как он какое-то время провел в реанимационном отделении, получал кучу препаратов и транспортировался – на этом этапе тоже вводится куча препаратов похожих, которые могут давать похожие следы", – сказал он в разговоре с ТАСС.
20 августа оппозиционер Алексей Навальный летел из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, борт экстренно сел в Омске.
Навального госпитализировали, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. Власти Германии наделили его статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить "лучшую" защиту.
В Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после многочисленных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального.
Комментарии
ОХ, ЗАЛЕЧАТ МУЖИЧКА.....
На Навального постоянно нападали, обливали зеленкой, и другими веществами - он чуть не потерял зрение. Теперь решили убить, а первое отравление было в Лефортово...
ярмыш перелогинься!
Выводы по поводу ФБК напрашиваются сами:
Знаете ли вы хоть одного "смертного", которому стало плохо и какая-либо страна заинтересовалась его судьбой - нет
Засланный казачок, спонсируемый западом...
25.08.2020 15:34
Георгий
Карамурза, Верзилов.
А вот ты чей казачок? Путинский что ли? Что тебя заставляет квакать весь этот бред про запад и прочую мировую закулису? Тупость беспросветная?
Ну всё и стало понятно: нашли, потому что ЗНАЛИ, что искать. Подстава. А кто знал - того и уши торчат. Тот и травил.
Зарином траванули)
Зря стараетесь, Абориген. Не зачтется)))
25.08.2020 15:39
АБОРИГЕН
Квакает тут только абориген. А про тупость посмотрим когда начнут искать неких полковников, которых американские спутники разглядели рядом с навальненком. Немцов, Скрипали. ... ничего не напоминает?
25.08.2020 15:32
- гость -
ярмыш перелогинься!
Золотов, мы тебя узнали
25.08.2020 15:40
тю!
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Кто вылечил, тот и отравил. -Железная логика.
И Кара и Мурза и Верзилов стояли костью в горле Путина.Поэтому он дал приказ на их потраву.
анекдот в тему.
П...: Мы тестируем вакцину от короновируса на лучших людях
Вопрос из зала: Какие результаты
П...:Поставили двоим, моей дочке и еще одному.
Рузультат 50%
ура. наконец разработали вакцину от неадекватов.
это оказывается такая нация.
то-то америка и европа ее покуать не хочет
Вначале я поверил нашей пропаганде, что Скрипалей отравили англичане. А тут Петров и Бошаров едут в командировку на 2 дня в Англию церковь посмотреть в городок типа нашего Алейска или Камня-на-Оби.
Так это новая вакцина от Ковида))
вообще-то можешь съездить в Дрезден.
одного дня хватит - один красивый дворец.
и так сплошь по Европке
Петров и Бошаров едут в командировку на 2 дня в Англию
А таки в Томске они тоже были?
25.08.2020 15:30
- гость -
А вы знали, что эти все покушения он устраивал сам. Как раз в случае с зеленкой он и спалился.... Так что выводы напрашиваются сами, а то что пишут "вражеские" медики, я бы им не доверял. Сейчас вывезя его за границу писать можно все что угодно и под шумок вводить санкции, а анальный где-нибудь в доме отдыха попивает коктельчики и ржет над всеми))
Как его отравили, если он не ел ничего, и пил только стаканчик чая? Как?
Поверить что власти отравили алешку это тупость беспросветная
попивает коктельчики и ржет над всеми
А что! Ефремов вон изображает одновременно и инсульт, и инфаркт, и амнезию, и психическое заболевание! А уж одно только отравление изобразить - как два пальца!
На ИВЛ был, если что, как-то слишком уж опасно для имитации
25.08.2020 16:28
гость
Как его отравили, если он не ел ничего, и пил только стаканчик чая? Как?
Поговаривают, что он на кетоновой диете был (отсюда пониженный сахар и следы ацетона).
Плюс алкоголь до 4 утра в день вылета и кофе потом.
И вроде как у нарколога восстанавливался перед полетом, в чувство его приводили. Как и чем приводили - вопросы к наркологу, какие он там витаминки давал.
(с) слухи с просторов интернета