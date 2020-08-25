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Ингибиторы холинэстеразы. Что за вещество немецкие врачи нашли в организме Навального

, ИА "Амител"
Что известно о состоянии Алексея Навального на данный момент
Фото: instagram.com/navalny

Фото: instagram.com/navalny

Врачи немецкой клиники Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердили отравление политика. В его организме обнаружили вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Разбираемся, что это такое и в каком состоянии сейчас Навальный.

1
Что такое ингибиторы холинэстеразы и чем они опасны?

Ингибиторы холинэстеразы – это психотропные препараты, которые широко используются в неврологии и психиатрии. Они улучшают память, обучаемость, активируют моторику. Но передозировка этими веществами может привести к негативным последствиям: нарушению функций нервной системы и мозга, угнетению деятельности сердца, понижению давления и коме.

Препараты из числа ингибиторов холинэстеразы используют для лечения заболеваний нервной системы. Их в том числе назначают при деменции и при болезнях Альцгеймера и Пика (заболевание нервной системы, при которой происходит атрофия коры головного мозга).

У них есть ряд серьезных противопоказаний: ингибиторы холинэстеразы нельзя использовать при нарушениях сердечного ритма, например, брадикардии, при стенокардии, инфаркте миокарда (недавно перенесенном), органических патологиях сердца, бронхиальной астме, патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки, перитоните, эпилепсии, болезни Паркинсона.

То есть для человека с болезнью Альцгеймера ингибиторы холинэстеразы – это сильнейшее лекарство. Для здорового же человека – это яд. Ингибиторы холинэстеразы встречаются в составе отравляющих веществ нервно-паралитического свойства. Это зарин, зоман, V-газы и вещества класса "Новичок". Именно это вещество использовали для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Великобритания и США ввели санкции в отношении России.

2
Так чем же отравили Навального?
Немецкие врачи установили, что отравление было вызвано веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но каким именно, пока неизвестно. Немецкие медики собираются провести дополнительные анализы, чтобы выяснить это.
3
Почему омские врачи сомневаются в отравлении Навального?

Омские врачи заявили, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Не показали этих веществ и анализы.

"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы – результат отрицательный", – цитирует РИА "Новости" главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал, что версию отравления омские врачи рассматривали, но подтверждения она не нашла. Он также добавил, что лекарство атропин, которым лечат Навального, политику давали еще в первые минуты после госпитализации.

По словам токсиколога Евгения Абульханова, отравление веществами из группы ингибиторов сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. Об этих симптомах у Навального не сообщалось.

"Там специфические симптомы. <...> Каждый токсиколог уже точно не перепутает", – подчеркнул он.

Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов, в свою очередь, считает, что во время транспортировки Навального в Берлин могли применяться препараты, способные дать такие же результаты анализов, как и при отравлении ингибиторами холинэстеразы.

"Они же обследуют пациента после того, как он какое-то время провел в реанимационном отделении, получал кучу препаратов и транспортировался – на этом этапе тоже вводится куча препаратов похожих, которые могут давать похожие следы", – сказал он в разговоре с ТАСС.

4
Вылечат ли Алексея Навального?
В клинике Charite сообщили, что исход лечения пока неизвестен и не исключаются негативные последствия для его нервной системы. Навальный по-прежнему находится в искусственной коме, но сейчас опасности для его жизни нет. Его лечат атропином (используют при воздействии токсинов).
5
С чего все началось?

20 августа оппозиционер Алексей Навальный летел из Томска в Москву. В самолете ему стало плохо, борт экстренно сел в Омске.

Навального госпитализировали, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. Власти Германии наделили его статусом "гостя канцлера", который позволяет обеспечить "лучшую" защиту.

В Минздраве Омской области заявили, что обладают результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. В ведомстве напомнили, что одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином, однако после многочисленных анализов омские врачи не обнаружили наличия опасных веществ в организме Навального. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

25.08.2020 15:29
- гость -

ОХ, ЗАЛЕЧАТ МУЖИЧКА.....

25.08.2020 15:30
- гость -

На Навального постоянно нападали, обливали зеленкой, и другими веществами - он чуть не потерял зрение. Теперь решили убить, а первое отравление было в Лефортово...

25.08.2020 15:32
- гость -

ярмыш перелогинься!

25.08.2020 15:34
Георгий

Выводы по поводу ФБК напрашиваются сами:
Знаете ли вы хоть одного "смертного", которому стало плохо и какая-либо страна заинтересовалась его судьбой - нет

Засланный казачок, спонсируемый западом...

25.08.2020 15:39
АБОРИГЕН

25.08.2020 15:34
Георгий
Карамурза, Верзилов.
А вот ты чей казачок? Путинский что ли? Что тебя заставляет квакать весь этот бред про запад и прочую мировую закулису? Тупость беспросветная?

25.08.2020 15:40
тю!

Ну всё и стало понятно: нашли, потому что ЗНАЛИ, что искать. Подстава. А кто знал - того и уши торчат. Тот и травил.

25.08.2020 15:46
- гость -

Зарином траванули)

25.08.2020 16:01
- гость -

Зря стараетесь, Абориген. Не зачтется)))

25.08.2020 16:05
- гость -

25.08.2020 15:39
АБОРИГЕН
Квакает тут только абориген. А про тупость посмотрим когда начнут искать неких полковников, которых американские спутники разглядели рядом с навальненком. Немцов, Скрипали. ... ничего не напоминает?

25.08.2020 16:08
- гость -

25.08.2020 15:32
- гость -
ярмыш перелогинься!

Золотов, мы тебя узнали

25.08.2020 16:09
- гость -

25.08.2020 15:40
тю!
--------------
Кто вылечил, тот и отравил. -Железная логика.

25.08.2020 16:12
- гость -

И Кара и Мурза и Верзилов стояли костью в горле Путина.Поэтому он дал приказ на их потраву.

25.08.2020 16:13
- гость -

анекдот в тему.
П...: Мы тестируем вакцину от короновируса на лучших людях
Вопрос из зала: Какие результаты
П...:Поставили двоим, моей дочке и еще одному.
Рузультат 50%

25.08.2020 16:16
- гость -

ура. наконец разработали вакцину от неадекватов.
это оказывается такая нация.
то-то америка и европа ее покуать не хочет

25.08.2020 16:16
- гость -

Вначале я поверил нашей пропаганде, что Скрипалей отравили англичане. А тут Петров и Бошаров едут в командировку на 2 дня в Англию церковь посмотреть в городок типа нашего Алейска или Камня-на-Оби.

25.08.2020 16:17
- гость -

Так это новая вакцина от Ковида))

25.08.2020 16:18
- гость -

вообще-то можешь съездить в Дрезден.
одного дня хватит - один красивый дворец.
и так сплошь по Европке

25.08.2020 16:20
Тётя Сара

Петров и Бошаров едут в командировку на 2 дня в Англию

А таки в Томске они тоже были?

25.08.2020 16:21
- гость -

25.08.2020 15:30
- гость -

А вы знали, что эти все покушения он устраивал сам. Как раз в случае с зеленкой он и спалился.... Так что выводы напрашиваются сами, а то что пишут "вражеские" медики, я бы им не доверял. Сейчас вывезя его за границу писать можно все что угодно и под шумок вводить санкции, а анальный где-нибудь в доме отдыха попивает коктельчики и ржет над всеми))

25.08.2020 16:28
гость

Как его отравили, если он не ел ничего, и пил только стаканчик чая? Как?

25.08.2020 16:32
Друк

Поверить что власти отравили алешку это тупость беспросветная

25.08.2020 16:34
тю!

попивает коктельчики и ржет над всеми

А что! Ефремов вон изображает одновременно и инсульт, и инфаркт, и амнезию, и психическое заболевание! А уж одно только отравление изобразить - как два пальца!

25.08.2020 16:39
гость

На ИВЛ был, если что, как-то слишком уж опасно для имитации

25.08.2020 16:46
- гость -


25.08.2020 16:28
гость
Как его отравили, если он не ел ничего, и пил только стаканчик чая? Как?

Поговаривают, что он на кетоновой диете был (отсюда пониженный сахар и следы ацетона).
Плюс алкоголь до 4 утра в день вылета и кофе потом.
И вроде как у нарколога восстанавливался перед полетом, в чувство его приводили. Как и чем приводили - вопросы к наркологу, какие он там витаминки давал.
(с) слухи с просторов интернета

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