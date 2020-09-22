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Осеннее равноденствие 2020. Мистические традиции и запреты этого дня

, ИА "Амител"
Как защитить близких от темных сил и зачем девушкам закапывать мух
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

22 и 23 сентября (каждый год по-разному) отмечают День осеннего равноденствия. Считается, что именно с этого дня начинается астрономическая осень. На улице холодает, опадают листья, дни становятся короче, а ночи – длиннее. В народе (и не только у славян) этот праздник считается мистическим, с которым связано множество ритуалов. Что же это за день, когда он наступит в 2020 году, и что нужно сделать, чтобы не проворонить свое счастье – читайте в материале amic.ru.

1
День осеннего равноденствия. Что это такое?

Во время осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного в южное полушарие. Из-за чего в северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в южном – весна. Соответственно, мы отмечаем в этот день осеннее равноденствие, а жители южного полушария – весеннее.  

Считается, что после осеннего равноденствия дни становятся короче, а ночи – длиннее. На самом деле длительность светового дня начинает сокращаться уже после летнего солнцестояния. Просто после осеннего равноденствия это более заметно. Кроме того, в этот период день становится короче ночи.

Длительность светового и темного времени суток становится почти одинаковой (отсюда и название). А вот после осеннего равноденствия световой день начнет постепенно уменьшаться, и темнеть на улице будет раньше. 

Ежегодно мы наблюдаем два равноденствия: весеннее – в марте и осеннее – в сентябре. В дни равноденствия Солнце равномерно освещает оба полушария и находится над горизонтом почти 12 часов. 

2
Когда осеннее равноденствие в 2020 году?
Дата дня осеннего равноденствия постоянно меняется, хотя и незначительно: разница всего в один день. Осеннее равноденствие бывает  22 либо 23 сентября. В 2020 году оно наступит во вторник, 22 сентября, в 16:31 по мск (20:30 – в Алтайском крае).
3
А правда, что в это время день и ночь равны?
Ученые подсчитали, что на самом деле в осеннее равноденствие световой день все же длиннее ночи. На несколько минут. Но так как разница очень маленькая (наши предки этого не заметили, а ученые заострять внимание на этом не стали), считается, что условно в день осеннего равноденствия (так же как и в весеннее) свет и тьма на всей планете делят сутки пополам – каждому по 12 часов.
4
Как отмечают День осеннего равноденствия?

Широко и весело. Наши предки-славяне к этому дню уже успевали убрать урожай. И устраивали шумные народные гулянья, которые длились две недели и были посвящены языческому богу Велесу. В народе верили, что вода в это время обладает особой силой и дарит здоровье и красоту.

После крещения Руси равноденствие заменили христианским праздником Рождества Богородицы. Но народные традиции оказались сильнее. В домах пекли пироги с капустой, брусникой, мясом, медом, ягодой и яблоками. Считалось, что чем пышнее и круглее пирог, тем лучше будет материальное положение семьи. А вот если пирог опал или подгорел – ждали бедности и несчастий.

Некоторые обряды кажутся довольно странными. Например, в День осеннего равноденствия девушки и незамужние женщины хоронили мух. Они сооружали из репы маленькие гробики, сажали туда мух и закапывали в земле. Похороны эти должны были проходить в присутствии большого числа зрителей. Как считают этнографы, таким образом проводились ненавязчивые смотрины – девушки надеялись, что среди наблюдающих за обрядом смогут найти себе жениха, пишет russian7.ru. 

Также в День осеннего равноденствия было принято вспоминать умерших. Люди ходили на кладбище, украшали могилы родных и наводили там порядок. А после поминали близких квасом и пирогами. 

Дом в этот день украшали ветками рябины. Славяне верили, что она защищает от нечистых сил.

5
Что обязательно стоит сделать в День осеннего равноденствия?

Астрологи уверяют, что равноденствие – это период обновления, время перезагрузки и завершения всех дел. Это лучший период завершить давние проекты и отдать долги. В этот день нужно поблагодарить Вселенную за все, что произошло с вами за минувший год, помириться с теми, с кем в ссоре, созвониться или сходить в гости к родным и близким. Уберите в доме и избавьтесь от того, чем давно не пользуетесь, что просто захламляет пространство.

Также астрологи считают, что это хороший день для смены профессии и новых знаний. 

6
Что нельзя делать на осеннее равноденствие 2020
  • Постарайтесь в этот день не начинать новых дел.
  • Не берите деньги в долг и не одалживайте.
  • Не вступайте в конфликты и не ссорьтесь.
  • Не осуждайте других людей и не сплетничайте.

 

7
Народные приметы на осеннее равноденствие
  • Если в этот день сухая и теплая погода – так будет всю осень.
  • Птицы улетают стаями на юг – жди холодной зимы. 
  • Чтобы быть богатым, нужно праздновать всю неделю.
  • Если на березе желтые листья, а на рябине – красные, то холода наступят скоро. 
  • Много ягод на ветке рябины – будет суровая зима, мало – мягкая зима.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.09.2020 12:35
- гость -

"Чтобы быть богатым, нужно праздновать всю неделю." - это мы могём...

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