22 и 23 сентября (каждый год по-разному) отмечают День осеннего равноденствия. Считается, что именно с этого дня начинается астрономическая осень. На улице холодает, опадают листья, дни становятся короче, а ночи – длиннее. В народе (и не только у славян) этот праздник считается мистическим, с которым связано множество ритуалов. Что же это за день, когда он наступит в 2020 году, и что нужно сделать, чтобы не проворонить свое счастье – читайте в материале amic.ru.
Во время осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного в южное полушарие. Из-за чего в северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в южном – весна. Соответственно, мы отмечаем в этот день осеннее равноденствие, а жители южного полушария – весеннее.
Считается, что после осеннего равноденствия дни становятся короче, а ночи – длиннее. На самом деле длительность светового дня начинает сокращаться уже после летнего солнцестояния. Просто после осеннего равноденствия это более заметно. Кроме того, в этот период день становится короче ночи.
Длительность светового и темного времени суток становится почти одинаковой (отсюда и название). А вот после осеннего равноденствия световой день начнет постепенно уменьшаться, и темнеть на улице будет раньше.
Ежегодно мы наблюдаем два равноденствия: весеннее – в марте и осеннее – в сентябре. В дни равноденствия Солнце равномерно освещает оба полушария и находится над горизонтом почти 12 часов.
Широко и весело. Наши предки-славяне к этому дню уже успевали убрать урожай. И устраивали шумные народные гулянья, которые длились две недели и были посвящены языческому богу Велесу. В народе верили, что вода в это время обладает особой силой и дарит здоровье и красоту.
После крещения Руси равноденствие заменили христианским праздником Рождества Богородицы. Но народные традиции оказались сильнее. В домах пекли пироги с капустой, брусникой, мясом, медом, ягодой и яблоками. Считалось, что чем пышнее и круглее пирог, тем лучше будет материальное положение семьи. А вот если пирог опал или подгорел – ждали бедности и несчастий.
Некоторые обряды кажутся довольно странными. Например, в День осеннего равноденствия девушки и незамужние женщины хоронили мух. Они сооружали из репы маленькие гробики, сажали туда мух и закапывали в земле. Похороны эти должны были проходить в присутствии большого числа зрителей. Как считают этнографы, таким образом проводились ненавязчивые смотрины – девушки надеялись, что среди наблюдающих за обрядом смогут найти себе жениха, пишет russian7.ru.
Также в День осеннего равноденствия было принято вспоминать умерших. Люди ходили на кладбище, украшали могилы родных и наводили там порядок. А после поминали близких квасом и пирогами.
Дом в этот день украшали ветками рябины. Славяне верили, что она защищает от нечистых сил.
Астрологи уверяют, что равноденствие – это период обновления, время перезагрузки и завершения всех дел. Это лучший период завершить давние проекты и отдать долги. В этот день нужно поблагодарить Вселенную за все, что произошло с вами за минувший год, помириться с теми, с кем в ссоре, созвониться или сходить в гости к родным и близким. Уберите в доме и избавьтесь от того, чем давно не пользуетесь, что просто захламляет пространство.
Также астрологи считают, что это хороший день для смены профессии и новых знаний.
- Постарайтесь в этот день не начинать новых дел.
- Не берите деньги в долг и не одалживайте.
- Не вступайте в конфликты и не ссорьтесь.
- Не осуждайте других людей и не сплетничайте.
- Если в этот день сухая и теплая погода – так будет всю осень.
- Птицы улетают стаями на юг – жди холодной зимы.
- Чтобы быть богатым, нужно праздновать всю неделю.
- Если на березе желтые листья, а на рябине – красные, то холода наступят скоро.
- Много ягод на ветке рябины – будет суровая зима, мало – мягкая зима.
Комментарии
"Чтобы быть богатым, нужно праздновать всю неделю." - это мы могём...