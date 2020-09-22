День осеннего равноденствия. Что это такое?

Во время осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного в южное полушарие. Из-за чего в северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в южном – весна. Соответственно, мы отмечаем в этот день осеннее равноденствие, а жители южного полушария – весеннее.

Считается, что после осеннего равноденствия дни становятся короче, а ночи – длиннее. На самом деле длительность светового дня начинает сокращаться уже после летнего солнцестояния. Просто после осеннего равноденствия это более заметно. Кроме того, в этот период день становится короче ночи.

Длительность светового и темного времени суток становится почти одинаковой (отсюда и название). А вот после осеннего равноденствия световой день начнет постепенно уменьшаться, и темнеть на улице будет раньше.

Ежегодно мы наблюдаем два равноденствия: весеннее – в марте и осеннее – в сентябре. В дни равноденствия Солнце равномерно освещает оба полушария и находится над горизонтом почти 12 часов.