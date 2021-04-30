Без шашлыков. Какая погода установится в Алтайском крае на первые майские праздники?

1 мая дожди с сильным порывистым ветром до 15-20 метров в секунду ожидаются практически на всей территории Алтайского края, об этом сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. В ночь на 2 мая ветер сохранится, кроме того, синоптики прогнозируют мокрый снег. В предгорных районах даже установится временный снежный покров.
"Температура начнёт понижаться в ночь на 1 мая – ожидается около 0…+5, днём +10…+15. В ночь на 2 мая столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов. И только со второй половины дня воскресенья начнётся потепление. Будет +13…+18 градусов", – говорит Людмила Сырых.
До 6 мая в регионе преимущественно без осадков. 3 мая на всей территории края ожидается около +15…+20 градусов, в западных и южных районах до +26…+27°С. Далее до конца недели сохранится тенденция на повышение температуры. И к 6 мая уже во всём крае столбики термометров покажут от +20 до +27 градусов.
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