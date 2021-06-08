Вторник, 8 Июнь, 10:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,93
€ 88,65
24°


5135866 +0
Обь
552см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Вопрос дня



Какого числа Святая Троица в 2021 году и чему посвящён этот праздник?

, ИА "Амител"
У священников для этого дня есть даже специальные одежды
Фото: pixabay. com

Фото: pixabay. com

Святая Троица – один из главных христианских торжеств. Православные относят этот праздник к числу двунадесятых, поскольку он напрямую связан с судьбой Иисуса Христа на Земле. Священники по-особенному готовятся к этому дню, а для богослужений надевают специальные наряды. Дата великого праздника меняется каждый год. Рассказываем, какого числа Троица в 2021 году, как принято отмечать христианский праздник и что нельзя делать в этот день.

1
Когда Троица в 2021 году?
Святую Троицу принято отмечать ровно на 50-е сутки после Пасхи. Поэтому праздник ещё называют Пятидесятницей. Но всегда Троица выпадает на воскресенье. Так как в 2021 году верующие отмечали Воскресение Иисуса 2 мая, Святая Троица выпадает на 20 июня.
2
А что это за праздник – Троица?

Святая Троица посвящена так называемому сошествию Святого Духа: это одно из важнейших христианских событий, которое описано в Евангелии. На 50-й день после Воскресения Христова апостолы находились в Иерусалиме, в Сионской горнице. Отправиться туда им велел сам Иисус накануне своего Вознесения. В этот момент с неба раздался мощнейший шум, напоминающий гул урагана, который "наполнил весь дом, где они находились".

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).

Эти события описал евангелист Лука в своей работе "Деяния святых апостолов".

У апостолов после этого события появился дар. Они стали свободно говорить на иностранных языках, которых раньше никогда не знали. А потому проповедники смогли нести учение Господне по всему миру, даже в отдалённые страны.

Церковь же считает 50-й день после Пасхи своим днём рождения. Дело в том, что апостол Пётр, получив дар, уже своей первой проповедью привлёк в христианство тысячи людей. Все они уверовали в Господа, покаялись в своих грехах и приняли крещение. Так, согласно писанию, и началась история Церкви Христовой. А православные теперь отмечают Троицу: единство Отца, Сына и Святого Духа.

3
Как у православных принято отмечать Святую Троицу?

На Троицу во всех храмах ежегодно проводятся особые службы. Священники в этот день надевают специальные наряды: красивые одеяния изумрудного цвета. Да и церкви тоже украшают в зелёные тона: ветками и цветами. Считается, что это символы обновления силы Святого Духа.

Вечерняя литургия на троицу тоже читается особенная. Это богослужение считается одним из самых красивых и ярких в году. Батюшка читает особенные молитвы, которые в другой день прихожане услышать не могут.

После службы верующие (и прихожане, и священники) на коленях молят Бога о том, чтобы он простил им грехи, очистил тело и дух и помог победить болезни.

В старину после этих обрядов было также принято устраивать народные гулянья: пение песен, хороводы и различные конкурсы под открытым небом. Хороводы, кстати, водили только девушки. А парни среди них искали идеальную претендентку на роль невесты. Представительницы прекрасного пола плели венки из трав и цветов и пускали их по воде. Девушки же, которые уже определились со своим избранником, тайно дарили эти украшения своим возлюбленным.

4
А как нужно готовиться к этому празднику?

Перед праздником православные украшают свой дом берёзовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Ветки берёзы берут с собой и в храм, на службу, чтобы освятить их.

Ещё на Троицу было принято устраивать праздничное застолье. Поэтому хозяйки пекли блины и готовили вкусности из фруктов и овощей.

Накануне торжества девушки гадали "на жениха". Способы были разные, но самый известный – "завивание берёзки". Девушки шли в лес, наклоняли к себе молодые берёзки и сплетали на верхушке небольшой венок. Так сказать, "завивали" деревце. А на саму Троицу приходили к берёзке и проверяли: если венок так и остался на дереве, то девушку в скором времени ждёт удачное замужество, пышная свадьба и "полная чаша" в семейной жизни, а если берёза завяла или венок развязался, то в ближайший год предложения ждать не стоит.

Кстати, день перед Троицей – Родительская суббота, тоже особый день в православном календаре, когда священники читают особые заупокойные службы. У верующих принято ходить на кладбище на Родительскую субботу, чтобы помянуть умерших родственников.

5
Что нельзя делать на Троицу?

В народе говорят, что на Святую Троицу нельзя гулять по лесу, купаться, стричься и так далее. На самом деле, запретов в этот праздник практически нет. Церковь считает, что главное в этот день – всячески избегать тех самых народных суеверий. Священники говорят, что нужно прожить этот день "по-христиански": сходить в храм и помолиться о прощении грехов. Если купание и другие занятия не мешают духовному очищению, то и отказываться от них не стоит.

А вот с работой сложнее. Изначально считали, что работать на Троицу ни в коем случае нельзя. Мол, таким образом человек показывает своё неуважение к Богу. Отчасти из-за этого богослужения и проводят исключительно по воскресеньям. Но в современном мире выполнять подобное правило трудно. И Церковь немного изменила своё отношение к этому: если работу никак не перенести, то ничего страшного в этом нет.

Но работать на огороде всё же нельзя. На Руси все полевые работы старались закончить накануне Святой Троицы. Так, чтобы день самого праздника можно было целиком посвятить Господу. Считается даже, что все ваши огородные труды, которыми вы занимались в праздничное воскресенье, пойдут прахом. Урожай или уродится плохим, или вообще пострадает из-за непогоды.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
10:27
В барнаульском парке "Изумрудный" создадут площадку для выгула собак 0
10:15
Ольга Бузова стала театральной актрисой 0
10:03
Усталость, одышка и боли в груди: как восстановить здоровье сердца после коронавируса 0
09:50
В Кош-Агачском районе запретили спортивные и массовые мероприятия 0
09:39
Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры в рамках чемпионата России 0
09:27
В АТОР назвали число иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России 0
09:15
Юрист рассказал о том, какие выплаты ждут россиян летом 0
09:03
К учёбе готов: школа Шамиля Ахмадуллина объявляет новый набор в летние группы 1
08:56
Более половины обратившихся на биржу граждан трудоустроили в Каменском районе 0
08:45
Жительницу Алтайского края оштрафовали за курение в самолёте 2
08:29
"Спасибо предкам": в АлтГТУ готовятся к масштабному ремонту "сковородки" и фасада корпуса 12
08:15
Учёные раскрыли вред кофе для зрения 0
08:01
Рак мочевого пузыря: новосибирские онкологи возвращают людей к полноценной жизни 0
07:50
Проект на перспективу. Барнаульский девелопер бьётся за строительство ЖК за "Сити-Центром" 9
07:35
Тыкай и жамкай. Что такое поп-ит и симпл-димпл и почему все без ума от этих штуковин? 0
07:19
Слёзы белого кролика. Почему в России не запрещают опыты над животными? 4
07:03
Новый микрорайон: приезжайте за видами, или Где найти особенное место для жизни за городом 0
06:52
Как отдыхаем и работаем в июне 2021 года и будут ли длинные выходные? 13
06:38
Кардиолог раскрыл способ избежать преждевременной смерти 0
06:17
Какого числа Святая Троица в 2021 году и чему посвящён этот праздник? 0
06:01
32-градусная жара обрушится на Алтайский край 8 июня 0
23:42
Такой день. Инцидент в барнаульском фонтане и доходы бийских чиновников 0
23:22
МВД утвердило новые правила отправки пьяных россиян в вытрезвители 2
22:52
В США заявили об искусственном происхождении коронавируса 8
22:25
СК завершил расследование дела о падении двухлетней девочки в колодец в Барнауле 1
21:51
Путин поручил перенести всероссийскую перепись населения на октябрь 2021 года 0
21:19
Крупный пожар произошёл в частном доме в Барнауле 0
20:47
Власти России прорабатывают вопрос упрощённого ввоза мигрантов и их вакцинации от COVID-19 8
20:16
Богатейший человек в мире Джефф Безос полетит в космос 2
19:52
Бийчанин хотел купить столярный инструмент и отдал деньги мошеннику 0
19:38
В мэрии прокомментировали травмирование ребёнка в фонтане в Барнауле 1
19:10
Доходы мэра Бийска за год немного уменьшились 0
18:51
Власти объяснили невозможность продовольственной поддержки бедных в России 8
18:31
В Минздраве рассказали о состоянии ребёнка, получившего травму в фонтане в Барнауле 5
18:08
Россельхозбанк снизил ставку по льготной ипотеке 0
17:55
Соцсети: мальчик сломал обе ноги, искупавшись в фонтане в Барнауле 18
17:43
Барнаульский магазин начал предлагать скидку на товары за прививку от COVID-19 7
17:31
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 2
17:16
Жительница Барнаула стала жертвой сайта-двойника при покупке посудомоечной машины 0
17:03
В ВТБ рассказали, какой господдержкой пользуются предприниматели в регионах Алтая 0
16:50
Барнаульский патронный завод начал выпуск новых патронов 9
16:39
Испания открывает границы для вакцинированных туристов 0
16:27
В Алтайском крае мать до смерти забила годовалого сына 5
16:15
Барнаульцев предупреждают о мошенниках, которые орудуют в торговых центрах 7
16:05
Еще 9,4 тысячи человек заболели коронавирусом в России 0
15:55
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 переехал на площадь Спартака 0
15:46
Барнаульцы обеспокоены тем, как ухаживают за сквером Химиков 4
15:35
Виктор Томенко заявил о снижении уровня безработицы в Алтайском крае 10
15:15
Владимир Шаманов может возглавить список ЕР на выборах в Госдуму от двух Алтаев 5
15:04
Барнаулец вышел на пикет против массовой вакцинации от коронавируса 15

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.