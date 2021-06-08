Какого числа Святая Троица в 2021 году и чему посвящён этот праздник?

Святая Троица – один из главных христианских торжеств. Православные относят этот праздник к числу двунадесятых, поскольку он напрямую связан с судьбой Иисуса Христа на Земле. Священники по-особенному готовятся к этому дню, а для богослужений надевают специальные наряды. Дата великого праздника меняется каждый год. Рассказываем, какого числа Троица в 2021 году, как принято отмечать христианский праздник и что нельзя делать в этот день.
Святая Троица посвящена так называемому сошествию Святого Духа: это одно из важнейших христианских событий, которое описано в Евангелии. На 50-й день после Воскресения Христова апостолы находились в Иерусалиме, в Сионской горнице. Отправиться туда им велел сам Иисус накануне своего Вознесения. В этот момент с неба раздался мощнейший шум, напоминающий гул урагана, который "наполнил весь дом, где они находились".
"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).
Эти события описал евангелист Лука в своей работе "Деяния святых апостолов".
У апостолов после этого события появился дар. Они стали свободно говорить на иностранных языках, которых раньше никогда не знали. А потому проповедники смогли нести учение Господне по всему миру, даже в отдалённые страны.
Церковь же считает 50-й день после Пасхи своим днём рождения. Дело в том, что апостол Пётр, получив дар, уже своей первой проповедью привлёк в христианство тысячи людей. Все они уверовали в Господа, покаялись в своих грехах и приняли крещение. Так, согласно писанию, и началась история Церкви Христовой. А православные теперь отмечают Троицу: единство Отца, Сына и Святого Духа.
На Троицу во всех храмах ежегодно проводятся особые службы. Священники в этот день надевают специальные наряды: красивые одеяния изумрудного цвета. Да и церкви тоже украшают в зелёные тона: ветками и цветами. Считается, что это символы обновления силы Святого Духа.
Вечерняя литургия на троицу тоже читается особенная. Это богослужение считается одним из самых красивых и ярких в году. Батюшка читает особенные молитвы, которые в другой день прихожане услышать не могут.
После службы верующие (и прихожане, и священники) на коленях молят Бога о том, чтобы он простил им грехи, очистил тело и дух и помог победить болезни.
В старину после этих обрядов было также принято устраивать народные гулянья: пение песен, хороводы и различные конкурсы под открытым небом. Хороводы, кстати, водили только девушки. А парни среди них искали идеальную претендентку на роль невесты. Представительницы прекрасного пола плели венки из трав и цветов и пускали их по воде. Девушки же, которые уже определились со своим избранником, тайно дарили эти украшения своим возлюбленным.
Перед праздником православные украшают свой дом берёзовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Ветки берёзы берут с собой и в храм, на службу, чтобы освятить их.
Ещё на Троицу было принято устраивать праздничное застолье. Поэтому хозяйки пекли блины и готовили вкусности из фруктов и овощей.
Накануне торжества девушки гадали "на жениха". Способы были разные, но самый известный – "завивание берёзки". Девушки шли в лес, наклоняли к себе молодые берёзки и сплетали на верхушке небольшой венок. Так сказать, "завивали" деревце. А на саму Троицу приходили к берёзке и проверяли: если венок так и остался на дереве, то девушку в скором времени ждёт удачное замужество, пышная свадьба и "полная чаша" в семейной жизни, а если берёза завяла или венок развязался, то в ближайший год предложения ждать не стоит.
Кстати, день перед Троицей – Родительская суббота, тоже особый день в православном календаре, когда священники читают особые заупокойные службы. У верующих принято ходить на кладбище на Родительскую субботу, чтобы помянуть умерших родственников.
В народе говорят, что на Святую Троицу нельзя гулять по лесу, купаться, стричься и так далее. На самом деле, запретов в этот праздник практически нет. Церковь считает, что главное в этот день – всячески избегать тех самых народных суеверий. Священники говорят, что нужно прожить этот день "по-христиански": сходить в храм и помолиться о прощении грехов. Если купание и другие занятия не мешают духовному очищению, то и отказываться от них не стоит.
А вот с работой сложнее. Изначально считали, что работать на Троицу ни в коем случае нельзя. Мол, таким образом человек показывает своё неуважение к Богу. Отчасти из-за этого богослужения и проводят исключительно по воскресеньям. Но в современном мире выполнять подобное правило трудно. И Церковь немного изменила своё отношение к этому: если работу никак не перенести, то ничего страшного в этом нет.
Но работать на огороде всё же нельзя. На Руси все полевые работы старались закончить накануне Святой Троицы. Так, чтобы день самого праздника можно было целиком посвятить Господу. Считается даже, что все ваши огородные труды, которыми вы занимались в праздничное воскресенье, пойдут прахом. Урожай или уродится плохим, или вообще пострадает из-за непогоды.
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