Какого числа Святая Троица в 2021 году и чему посвящён этот праздник?

А что это за праздник – Троица?

Святая Троица посвящена так называемому сошествию Святого Духа: это одно из важнейших христианских событий, которое описано в Евангелии. На 50-й день после Воскресения Христова апостолы находились в Иерусалиме, в Сионской горнице. Отправиться туда им велел сам Иисус накануне своего Вознесения. В этот момент с неба раздался мощнейший шум, напоминающий гул урагана, который "наполнил весь дом, где они находились".

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).

Эти события описал евангелист Лука в своей работе "Деяния святых апостолов".

У апостолов после этого события появился дар. Они стали свободно говорить на иностранных языках, которых раньше никогда не знали. А потому проповедники смогли нести учение Господне по всему миру, даже в отдалённые страны.

Церковь же считает 50-й день после Пасхи своим днём рождения. Дело в том, что апостол Пётр, получив дар, уже своей первой проповедью привлёк в христианство тысячи людей. Все они уверовали в Господа, покаялись в своих грехах и приняли крещение. Так, согласно писанию, и началась история Церкви Христовой. А православные теперь отмечают Троицу: единство Отца, Сына и Святого Духа.