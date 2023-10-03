Следователи начали проверку из-за трупа женщины, прислоненного к дереву в Барнауле

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили

03 октября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

СУ СК РФ по Алтайскому краю прокомментировало информацию об обнаружении трупа на улице Аванесова. Как сообщает "Банкфакс", следов насильственной смерти на теле 40-летней жительницы Барнаула не обнаружено.

Напомним, что тело женщины обнаружили утром 30 сентября. Оно было прислонено к одному из деревьев на аллее. Некоторые комментаторы предположили, что ее могли убить.

По факту произошедшего проводится проверка.