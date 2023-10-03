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Следователи начали проверку из-за трупа женщины, прислоненного к дереву в Барнауле

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили

03 октября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

СУ СК РФ по Алтайскому краю прокомментировало информацию об обнаружении трупа на улице Аванесова. Как сообщает "Банкфакс", следов насильственной смерти на теле 40-летней жительницы Барнаула не обнаружено.

Напомним, что тело женщины обнаружили утром 30 сентября. Оно было прислонено к одному из деревьев на аллее. Некоторые комментаторы предположили, что ее могли убить.

По факту произошедшего проводится проверка.

Барнаул Убийство Происшествия

Комментарии 2

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Гость

12:01:26 03-10-2023

Вот так выйдешь погулять подышать свежим воздухом, прислонишься к дереву и последний вздох испустишь, ах какая у нас медицина, все болячки видят....и не попадёшь в полуклиники.

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Гость

17:18:52 03-10-2023

Гость (12:01:26 03-10-2023) Вот так выйдешь погулять подышать свежим воздухом, прислониш... Предполагаете , если бы дома сидела , жива бы осталась ? Забыла положить в карман валидол и лист бумаги с текстом кому позвонить если найдут ?

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