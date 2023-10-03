Следователи начали проверку из-за трупа женщины, прислоненного к дереву в Барнауле
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили
03 октября 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
СУ СК РФ по Алтайскому краю прокомментировало информацию об обнаружении трупа на улице Аванесова. Как сообщает "Банкфакс", следов насильственной смерти на теле 40-летней жительницы Барнаула не обнаружено.
Напомним, что тело женщины обнаружили утром 30 сентября. Оно было прислонено к одному из деревьев на аллее. Некоторые комментаторы предположили, что ее могли убить.
По факту произошедшего проводится проверка.
12:01:26 03-10-2023
Вот так выйдешь погулять подышать свежим воздухом, прислонишься к дереву и последний вздох испустишь, ах какая у нас медицина, все болячки видят....и не попадёшь в полуклиники.
17:18:52 03-10-2023
Гость (12:01:26 03-10-2023) Вот так выйдешь погулять подышать свежим воздухом, прислониш... Предполагаете , если бы дома сидела , жива бы осталась ? Забыла положить в карман валидол и лист бумаги с текстом кому позвонить если найдут ?