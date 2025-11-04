17-летний алтайский шахматист завоевал пять медалей на первенстве Азии
Барнаулец Артем Мещеряков получил одно золото, три серебра и одну бронзу
04 ноября 2025, 07:40, ИА Амител
Шахматист из Алтайского края Артем Мещеряков стал мультимедалистом на первенстве Азии среди школьников. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.
На соревнованиях в Монголии собрались 676 спортсменов из 16 стран. Комплекты наград разыграли в рапиде, классике и блице.
Среди юношей до 17 лет Россию представлял учащийся барнаульской гимназии № 42, победитель первенства РФ по шахматам среди школьников Артем Мещеряков. Он завоевал пять медалей: одно золото, три серебра и одну бронзу.
«В командном зачете суммировались очки трех лучших спортсменов от одной национальной федерации», – отметили в пресс-службе Минспорта.
Всего в Улан-Баторе выступали 32 российских спортсмена. По итогам трех дисциплин в их активе 20 личных и 17 командных медалей.
10:21:47 04-11-2025
Артём, молодец! Так держать!