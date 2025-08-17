33 новых медучреждения появятся в Алтайском крае в 2025 году

Один из самых ожидаемых объектов — врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района

17 августа 2025, 17:47, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" появятся 33 новых медицинских объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Программа направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона. В числе мероприятий – строительство пяти современных поликлиник, трех врачебных амбулаторий, а также открытие 28 фельдшерско-акушерских пунктов, что особенно важно для жителей сельских территорий.

Один из самых ожидаемых объектов – врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района. Принимать пациентов она начнет уже в конце 2025 года: сейчас здание готово на 75%.