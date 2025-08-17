33 новых медучреждения появятся в Алтайском крае в 2025 году
Один из самых ожидаемых объектов — врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района
17 августа 2025, 17:47, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" появятся 33 новых медицинских объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.
Программа направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона. В числе мероприятий – строительство пяти современных поликлиник, трех врачебных амбулаторий, а также открытие 28 фельдшерско-акушерских пунктов, что особенно важно для жителей сельских территорий.
Один из самых ожидаемых объектов – врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района. Принимать пациентов она начнет уже в конце 2025 года: сейчас здание готово на 75%.
«Новое здание с современным оборудованием – это то, чего мы ждали. Изменения, которые происходят благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", позволяют сократить очереди, повысить качество диагностики и лечения, а значит – сохранить здоровье и активность жителей Алтайского края на долгие годы», – приводит ведомство слова жителей села.
22:30:00 17-08-2025
Сколько в 2024 появилось?
09:26:35 18-08-2025
А врачей из Индии завезут?
11:20:14 18-08-2025
Гость (09:26:35 18-08-2025) А врачей из Индии завезут? ... Из Якутии. Шаманов.
14:09:43 18-08-2025
Сначала нужно было всё угробить и развалить , а потом можно и видимость прогресса устроить . Да .....