НОВОСТИЗдоровье

33 новых медучреждения появятся в Алтайском крае в 2025 году

Один из самых ожидаемых объектов — врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района

17 августа 2025, 17:47, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" появятся 33 новых медицинских объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Программа направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона. В числе мероприятий – строительство пяти современных поликлиник, трех врачебных амбулаторий, а также открытие 28 фельдшерско-акушерских пунктов, что особенно важно для жителей сельских территорий.

Один из самых ожидаемых объектов – врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района. Принимать пациентов она начнет уже в конце 2025 года: сейчас здание готово на 75%. 

«Новое здание с современным оборудованием – это то, чего мы ждали. Изменения, которые происходят благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", позволяют сократить очереди, повысить качество диагностики и лечения, а значит – сохранить здоровье и активность жителей Алтайского края на долгие годы», – приводит ведомство слова жителей села.

Алтайский край Здоровье

Комментарии 4

Avatar Picture
Олег

22:30:00 17-08-2025

Сколько в 2024 появилось?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:35 18-08-2025

А врачей из Индии завезут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:14 18-08-2025

Гость (09:26:35 18-08-2025) А врачей из Индии завезут? ... Из Якутии. Шаманов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:43 18-08-2025

Сначала нужно было всё угробить и развалить , а потом можно и видимость прогресса устроить . Да .....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров