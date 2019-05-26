Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения русского храма в Страсбурге рассказал, что за 10 лет РПЦ построила 30 тысяч храмов, сообщает РИА "Новости".
"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, – обратился к присутствующим патриарх. – И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается".
По его словам, пример СССР показывает, что несмотря на все приложенные усилия, счастливой жизни без Бога никак не построишь.
Ранее патриарх Кирилл обвинил ученых в попытке вытеснить Бога из сознания, утверждая, что теорию Большого взрыва не объяснить без упоминания божественного творения.
Комментарии
Мракобесие...
Богомерзкая личность.
В сколько школ и больниц появилось за это время?
секта
А вот интересно - сколько в России в сутки строят детских садов, школ, больниц?
Это скорость распространения раковой опухоли в теле государства. Прискорбно.
А детишкам на операции в Германии или Израиле (своя-то медицина ниже плинтуса) мамаши побираются Христа ради
Амик читают только воинствующие атеисты. Мерзко коменты даже читать. Вы и в самом деле такие самостные? Нет слов. А когда прихватит, в церковь плакать на коленках стоять будете. Дурынды.
У человека ничего святого нет , но он почему то патриарх ! Почему ?! И есть ли чему гордится церкви в этом случае ? Школы не строятся , больницы рушатся , храмы в селах и небольших посёлках в руинах и разрухе НО церковники строят храмы ТОЛЬКО в крупных городах , где нищие старики несут им деньги ( и получается немало ! ) .Можно ли церкви этим гордится ? Невольно задумаешься , а так ли не правы были большевики ? А может это сам Бог наказал руками большевиков заевшихся церковников , но урок не пошёл им впрок .
и за эти годы исчезло 30тыс деревень, 20тыс школ, 5тыс больниц
26.05.2019 23:22
- гость -
Когда прихватит нада к специалисту, соответствующему прихвату бежать, а не как не в церковь! Только глупый в церковь побежит - потому как беспантово это напрочь!
люди,21 век на дворе,святейший о теории большого взрыва пытается нечто сказать,наверное,в новой редакции библии будет и о большом взрыве...
кто бы мог подумать,что самый образованный народ погрузится в пучину мракобесия,независимый суд будет филиалом инквизиции... куда нас опускают?!
26.05.2019 23:22
- гость -
мерзко и тошно такие комменты читать.
Ага. А до СССР народ был счастлив)))
Кормили вшей по углам да кровью харкались
Мне кажется о своих заслугах патриарху надо вообще молчать и молчать его сотрудникам. От таких новостей становится просто мерзко на душе, мы спускаемся все ниже и ниже. Где научные центры? Где мы можем получить хорошее образование? Учителя бегут в бизнес или не бизнес но бегут. Хорошо если сейчас из института выйдет специалист который знает кроме русского языка еще один. А раньше по несколько языков владели в совершенстве. А сейчас какая то биомасса в большинстве случаев заселяет все, как бы отжать наворовать и что бы ничего не делать и что бы холопы не возникали и уходили в веру спасительницу.
При Сталине каждую неделю возводили новый завод. Страну с колен поднять надо было, накормить, одеть. Старые заводы никто не бросал
Лучше бы строили по 1 заводу в месяц....
Личики у попов лоснятся, золотом все увешаны...
Мерзко коменты даже читать. Вы и в самом деле такие самостные? Нет слов. А когда прихватит, в церковь плакать на коленках стоять будете. Дурынды.
-------------------------------------------------------------------------------
Ты сам определил:кто в церкви плакает на коленях - дурында!
Но, надеюсь, если тебя прихватит онкология, к врачам не пойдешь, нет. А сразу в церковь и на коленки... Очень поможет, тело не спасёшь, зато вдруг душу?
27.05.2019 10:26
гость
а прикинте какой будет у неё/него облом, если окажется, что нет никакой души в итоге
Вот если бы он сказал сколько сотен (тысяч) детских жизней они спасли, оплатив лечение. Вот это достойно уважения! А так кроме негатива..... Человек если действительно верит найдет где помолиться. И для общения с богом вряд ли нужны посредники.
С математикой у духовных лиц как-то не складывается.
Если патриарх утверждает, что за 10 лет построено 30 000 церквей, то:
30 000:10=3000:365= 8,2 церкви в сутки!
С другой стороны:
С 2000 по 2017 год количество общеобразовательных учреждений (школ) сократилось с 68,8 тыс до 42,6 тыс. ...
"До конца года в России откроется рекордное число новых школ. Так, к 1 сентября (2017 года) заработают 76 новых учебных заведений, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев" - источник ТАСС.
То есть в 2017 году открывалось по 0,2 школы в день!
Во, как бесноватые возбудились... И миллионы верующих, тысячи святых и мучеников для них ни о чем.
Заблудшие души...
А что касается школ и больниц, то попытайтесь понять, почему - наверху нашего общества, у власти, такие же безбожники, как и вы. Только более ловкие. ("что наверху, то и внизу"
Да и церковь - не только духовный институт, но и отражение всех проблем общества.
наверху нашего общества, у власти, такие же безбожники, как и вы.
Ты сейчас с божьева разрешения на власти бочку покатил?
Иди кайся, поросенок.