Матвей Елисеев рассказал, почему пропустил майский сбор сборной России по биатлону, который состоялся в Белокурихе, сообщает sports.ru.
"Мне не очень симпатизирует это место, хотя люди там хорошие", – признался спортсмен.
По его словам, он подтягивал навыки стрельбы в компании отца в "более подходящих условиях".
Биатлонист уточнил, что его неприбытие на первый общекомандный сбор было согласовано с тренерским штабом.
"На первый сбор иногда есть такая возможность выбора, далее – буду со всеми", – пообещал Елисеев.
Далеко не все солидарны с мнением спортсмена. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал базу в Белокурихе лучшей в стране. Биатлонисты национальной команды проводят там сборы уже 22 года.
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