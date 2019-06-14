Мэрия Рубцовска объявила о повышении стоимости проезда в городских троллейбусах.
С 1 июля 2019 года пассажирам придется платить 20 рублей за одну поездку и еще столько же – за провоз багажа. Это на два рубля выше, чем ранее.
Данная мера обосновывается сложным финансовым положением муниципального троллейбусного предприятия.
Его траты выросли из-за роста расходов на "обслуживание подвижного состава, ГСМ, страховок и расходных материалов, исполнения требований законодательства по обеспечению транспортной безопасности", утверждают в городской администрации.
Стоимость месячного проездного для школьников составит 350 рублей, для студентов – 700 рублей, для остальных граждан 900 рублей, а для организаций – 1200 рублей.
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