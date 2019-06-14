Опубликованы фото с места смертельной аварии под Барнаулом

Фото: vk.com/incident22
Фото с места смертельной аварии, случившейся ранним утром 14 июня в Первомайском районе Алтайского края, опубликованы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На снимках видно, сколь сильным был удар съехавшего с дороги автомобиля о дерево.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что авария случилась около 05:20 на 227-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Королла", двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Бийска, не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где в дальнейшем допустил столкновение с деревом.
В результате ДТП один человек скончался на месте происшествия, а второй участник аварии с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
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