Предпринимателя из Барнаула признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
Как установлено судом и следствием, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии.
Помимо него в преступную группу вошли еще пять человек. В ее составе вплоть до 2018 года мужчина совершал незаконные банковские операции.
В частности он проводил расчеты, кассовое обслуживание юрлиц и инкассацию денег. Также бизнесмен брался и за денежные переводы на банковские счета юридических лиц с последующим обналичиванием.
За услуги "черный банкир" брал комиссионные от 3% до 7%, которые распределялись между участниками преступной группы.
В ведомстве добавляют, что в целом за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены свыше 520 миллионов рублей денежных средств клиентов.
Суммарный доход организованной преступной группы за эти услуги превысил 25 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Преступный доход взыскан в пользу государства.
Остальные участники преступной группы предстанут перед судом позднее. Расследование в отношении них продолжается.
Комментарии
Верхушечку сковырнули. Все нити в Москву идут.
В ведомстве добавляют, что в целом за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены свыше 520 миллионов рублей денежных средств клиентов.
Интересно, а "клиентов" проверять будут или нет? Почему они решили обнальщику бабло доверить?