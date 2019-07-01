Все-таки чувствуется, что уже лето. Чем теплее дни, тем меньше информационных поводов. Но кое-что в традиционный обзор Amic.ru активности депутатов мы все же включим.

Депутат критиковал

Депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс, а в прошлом врач краевой больницы Валерий Елыкомов провел в июне пресс-конференцию по проблемам онкологии. Он поднял важную проблему недофинансирования и заявил, что денег на отрасль по федеральной программе выделяется много, но получают их в основном федеральные центры, а не региональные. Между тем, в Алтайском крае три онкодиспансера, кроме того, будет открыто еще четыре центра на базе городских больниц.

С традиционной резкой критикой выступил депутат алтайского парламента, справедливоросс Василий Железовский. На июньской сессии АКЗС он вновь подверг сомнению официальные данные о зарплате врачей в регионе. По тем официальным данным, что он собрал, доходы многих врачей даже близко не похожи на среднекраевые 45 тысяч рублей.

Депутат ушел

В июне 2019 года статусом депутата Бийска перестал обладать скандально известный активист Евгений Корчагин. Тот самый, что пытался доехать до президента на желтом "Запорожце". Его лишили мандата за непредставление данных о доходах за минувший год.

Депутат ушел – 2

Второй месяц подряд редеют ряды и Барнаульской гордумы. Так, справедливоросс Егор Банщиков добровольно сдал мандат, хотя его лишили бы корочек в любом случае – он не представил декларацию о доходах за 2018 год. А еще он был в числе тех шести депутатов БГД, которые допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Это дело дошло до суда, но пока ничем не закончилось.

Депутат пришел

В Барнаульской гордуме появился новый депутат – Алексей Якунин. Он будет представлять интересы партии "Справедливая Россия" вместо добровольно сдавшего мандат Банщикова. Якунина в БГД направила партия. Дополнительные выборы в данном случае не требовались, потому что Банщиков был избран по партийному списку. А вот на место Марата Жумадилова, сдавшего депутатские корочки в мае 2019 года, нового депутата будут выбирать жители, так как он был избран по одномандатному округу.

Что собой представляет Алексей Якунин, пока неизвестно, ранее он не светился в "большой" алтайской политике. Известно, что ему 30 лет, он занимается бизнесом, с партией стал сотрудничать в 2018 году.

Депутат праздновал

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от фракции КПРФ (из партии он был исключен) Владимир Попов очень пышно отпраздновал свое 60-летие. Сами там не были, но в соцсетях есть множество видео с банкета, ведущим которого был сам Иван Ургант. А еще там было авиашоу, прилет гостя на вечеринку на вертолете и московская группа "Впечатлительные люди".

Еще один депутат, уже Госдумы и от "Единой России", Виктор Зобнев в июне отметил свое 55-летие в Рубцовске под живое пение группы "Фабрика".