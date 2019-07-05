Генпрокуратуру и Росприроднадзор попросят проверить, как в Алтайском крае велась работа в части контроля за лесными, водными объектами и добычей полезных ископаемых, передает ТАСС. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Принято решение вынести ряд вопросов на уровень руководителей федеральных ведомств. На уровень главного прокурора РФ Юрия Чайки ряд вопросов будет поставлен, в том числе те, которые касаются незаконных вырубок. И ряд вопросов 17 июля будет вынесен на заседание комитета Госдумы, в котором примет участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова", – заявил Бурматов на выездном круглом столе на тему "Государственное обеспечение сохранения уникальных природных территорий", проходившем 4 июля в Белокурихе.

"Мы попросим ведомства провести дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательства РФ и соблюдения природоохранных норм в Алтайском крае", – подчеркнул Бурматов.

По его словам, необходимо проверить качество контроля и надзора за лесами, водными объектами, за добычей полезных ископаемых. Он пояснил, что профильный комитет Госдумы присылал запросы в надзорные ведомства, и проверки, которые по ним проводились, ничем не заканчивались.

"Угрозы стоят очень серьезные <...> связаны с исчезновением ленточных боров, вырубка достаточно серьезным темпами ведется. <...> Это леса, которые защищают сельскохозяйственный Алтайский край от ветров, от пылевых бурь, это может стать угрозой и для экосистемы, и для сельского хозяйства", – заключил Бурматов.

Ранее в Минприроды Алтайского края заявили, что не подтверждают незаконные рубки на 200 млн рублей, которые выявили правоохранители, но некоторые нарушения действительно были найдены. Плановая проверка Рослесхоза прошла на Алтае в середине мая. Из 69 замечаний, которые отражены в заключении, по 40 в региональном Минприроды приготовили свои возражения.