Путин отказался от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии, сообщает РИА Новости.

"Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — пояснил свою позицию российский лидер.

Ранее Госдума подготовила предложение по введению ограничительных мер против Тбилиси. Депутаты рекомендовали правительству рассмотреть подготовленные ими положения.

Напомним, 20 июня в Грузии произошли массовые беспорядки и штурм парламента из-за того, что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента.

Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестанты потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадало от 150 до 200 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.