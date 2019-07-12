Замглавы Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов признался, что ему дали взятку в размере 4,4 млн рублей, сообщает Life.

Об этом стало известно в Басманном суде Москвы.

"Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4 миллионов 400 тысяч рублей", — рассказал следователь.

По предварительным данным, взятка была дана за покровительство.

Следователь просит отправить Иванова в СИЗО на срок до 9 сентября, в свою очередь прокурор настаивает на домашнем аресте.

Иванова задержали в Москве 11 июля по подозрению во взятке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе ситуации вокруг Иванова. После задержания замглавы ПФР подал в отставку.