Фото: vk.com/chb_brn

Туристы напугались, натолкнувшись на памятник истощенного человека без лица с сусликом в руках в Онгудайском районе Республики Алтай.

"Мы наткнулись на него совсем случайно, искали наскальные рисунки древних людей в районе села Бичикту-Боом, — рассказывают путешественники в паблике "Черное&Белое Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". — Увидели дорожку вверх и подумали, что нашли, но поднявшись на гору увидели этот памятник. Первое впечатление, жутковато стало".

Речь идет о скульптуре в Каракольской долине неподалеку от села Бичикту-Боом, изображающей босоногого мальчика в алтайской шубе с сусликом в руках. Внутри он выполнен из стеклопластика, а снаружи – из бронзы.

Оригинальную идею задумал и воплотил в жизнь молодой архитектор, магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев совместно со скульпторами из Новосибирска – Денисом Михайловым и Романом Коробко.

Открытие скульптуры состоялось в 2017 году. На том месте, где должно быть лицо – зеркальная поверхность. По словам автора творения это задумано для того, чтобы каждый мог увидеть в нем себя или образ родных и близких, погибших в суровые военные годы.

Памятник – это дань уважения детям войны и маленькому зверьку-суслику, который в страшные, голодные военные и послевоенные годы буквальном смысле спасал многих от голода и холода. Средства на его возведение собрали местные жители.