Среда, 7 Август, 23:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,09
€ 72,89
Обь
173см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Самосвал сгорел в Барнауле в полукилометре от пожарной части

, ИА "Амител"
Сегодня на парковке загорелась "Волга", накануне на дороге сгорел автокран Liebherr

Самосвал сгорел в Барнауле / Фото: кадр из видео Алина / vk.com/incident22 Федор Ермаков

В Барнауле в среду вечером, 7 августа, на Змеиногорском тракте сгорел самосвал Howo, рассказывают в сообществе "Инцидент Барнаул".

В комментариях к публикации сообщается, что примерно через 500 метров от места инцидента расположена пожарная часть.

Стоит отметить, что в Барнауле уже больше недели стоит жаркая погода, которую синоптики называют аномальной.

Сегодня на парковке возле дома загорелась "Волга". Автомобиль потушили жильцов дома своими силами до приезда пожарных.

Накануне на дороге сгорел автокран Liebherr. Потушить пламя удалось через 35 минут. Техника сильно повреждена огнем. Водитель успел вовремя покинуть кабину.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
22:43
Самосвал сгорел в Барнауле в полукилометре от пожарной части 0
22:22
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан 7 августа 1999 года 0
21:56
Кто виноват? Опубликовано видео ДТП с участием трех автомобилей в Барнауле 5
21:38
Томенко: мы должны увеличить темпы ввода жилья до одного миллиона "квадратов" 2
20:40
Неправда: данные о бедности среди детей в России прокомментировал Минтруд 1
19:45
Туристка из Екатеринбурга попала под камнепад на отдыхе в Горном Алтае 0
19:30
Дачи генсеков СССР в Крыму продали за 1,2 млрд рублей неизвестному покупателю 1
18:50
Строители восстановят поврежденные "фекальными водами" квартиры и дезинфицируют дом 3
18:24
Ожирение от готовых сухих завтраков объяснил Онищенко 1
17:01
Причину многометрового фонтана из канализации в Барнауле объяснили в "Росводоканале" 9
16:37
Одобрен запуск масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения Барнаула 6
16:21
Горячую воду отключат 8 и 12 августа у 6,4 тыс. жителей Барнаула 0
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 4
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 6
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 6
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 8
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 2
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 19
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 9
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 7
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 13
12:59
Посетят шамана и Белокуриху-2: федеральные СМИ совершат медиаэкспедицию по Алтаю 1
12:51
Штраф 100 тысяч за свет: за что грозят санкции абонентам горэлектросети 8
12:34
Здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 49 млн рублей 0
12:14
Тренажер-симулятор полетов BOEING 737 NG продают за 7 млн рублей 5
11:59
Неизвестные погнули знаки "Пешеходный переход" на одной из улиц в Бийске 0
11:41
Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши 7
11:31
Барнаульское "Динамо" начало сезон с поражения 4
11:15
Стартовала продажа благотворительных футболок с принтом #сибирьгорит 12
10:59
Экскурсии на Старый базар начали устраивать в Барнауле 4
10:36
Барнаул театральный. Опубликованы эскизы плакатов на День города 10
09:59
Молодежь до 24 лет вдвое реже стала брать кредиты 5
09:29
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России 9
08:52
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов 21
08:11
Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго 4
07:40
Спрос на китайские автомобили резко подскочил в России 18
07:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы актрисы Шарлиз Терон в кино 15
07:15
Где лучше жить в обновленном центре Барнаула 0
06:58
Барнаульцев приглашают на субботник-квест, который пройдет в ленточном бору 2
06:48
Первая годовщина со дня смерти экс-губернатора Михаила Евдокимова: архивные фото 12
06:20
Пять человек поборются за одно место депутата в Барнаульской гордуме 10
06:09
Хоть на Камчатку, хоть в Калининград. Четверть барнаульцев готовы уехать ради работы 1
06:01
Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка 42
23:43
Наказание за подделку документов ужесточили в России 1
23:18
"Комнату здоровья" с бесплатными тренажерами откроют в Барнауле 0
22:36
Трех бийчанок не допустили до выборов в гордуму 12
22:04
Военные трижды перекроют трассы под Барнаулом с 6 по 8 августа 1
21:28
Алтайский священник записывает видеоролики с крестного хода 11
20:27
Говорящий робот появился в барнаульском гипермаркете 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.