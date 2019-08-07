Самосвал сгорел в Барнауле в полукилометре от пожарной части

Самосвал сгорел в Барнауле / Фото: кадр из видео Алина / vk.com/incident22 Федор Ермаков

В Барнауле в среду вечером, 7 августа, на Змеиногорском тракте сгорел самосвал Howo, рассказывают в сообществе "Инцидент Барнаул".

В комментариях к публикации сообщается, что примерно через 500 метров от места инцидента расположена пожарная часть.

Стоит отметить, что в Барнауле уже больше недели стоит жаркая погода, которую синоптики называют аномальной.

Сегодня на парковке возле дома загорелась "Волга". Автомобиль потушили жильцов дома своими силами до приезда пожарных.

Накануне на дороге сгорел автокран Liebherr. Потушить пламя удалось через 35 минут. Техника сильно повреждена огнем. Водитель успел вовремя покинуть кабину.