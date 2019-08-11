Очевидцы: мужчина утонул на городском пляже в Барнауле, решив доплыть до острова

В субботу, 10 августа, на городском пляже в Барнауле утонул человек, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что мужчина был в нетрезвом состоянии. "Он поплыл до маленького острова. Когда устал, поплыл на спине. Перед ним проплыл катер. Человек скрылся под водой и не всплыл", – рассказал один из очевидцев.
"Спасателем тут работаю, нырял за ним, но не смог найти под водой, так как глубина 6,5 метров. Очень быстро ушел на дно", – рассказывает в комментариях участник сообщества, подчеркивая, что еще неизвестно, что послужило причиной инцидента – просто захлебнулся или зацепило катером.
В середине июля произошел похожий случай в Камне-на-Оби на реке Суева. Там мужчина решил доказать своим друзьям, что переплывет от берега до берега. Однако, отплыв на 80 метров, резко исчез под водой.
Комментарии
Уберите от туда яхт-клуб или закройте городской пляж. Катера и гидроскутеры гоняют по воде вплотную с пловцами или между ними, создавая приличную волну. Из-за катеров плавать невозможно. Вместо продажи участка Барнаулки на Булыгина лучше откройте там пляж, а то сколько еще людей погибнет на городском пляже из-за катеров.
Дождались жмурика
Может после этого уберут катера из акватории пляжа
Поймали лодочника-убийцу ???
За буйки не заплывать для кого написано? Тоже самое, что выпереться на середину дороги, и попасть под авто. Есть место отведенное для купания - купайтесь там. Остальное на свой страх и риск.
11.08.2019 16:58
- гость -
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На футбольном поле автостраду не строят, а по пляжу катерам можно гонять. Только поплыл, а тебе в лицо волна от катера. Надо пляж перенести с этого места на противоположную сторону острова(теперь полуостров),пускай катера гоняют до посинения. Уверен, что катера будут посещать пляж, если его убрать в другое место. Надо же кому-то показать как ты крут.