"Убитую" барнаульскую улицу Мамонтова начали ремонтировать

Дорога по улице Мамонтова в Барнауле дождалась долгожданного ремонта. За 19 млн рублей подрядчик обносит 1,2 километра проезжей части, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

"В этом году силами подрядной и субподрядной организаций ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ" и ООО "Алтайдорстрой" будет отремонтирован участок дороги от строения №141 до проезда Канатного протяженностью 1280 метров и стоимостью около 19 млн рублей", — уточнили в мэрии.

О необходимости внести участок в планы по ремонту говорили ещё в прошлом году. Но приняли решение провести его в 2019-м, включив в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В администрации подчеркнули, что улица Мамонтова "имеет большую социальную значимость": соединяет нагорную часть города с центральной, входит в маршрут общественного и используется для движения транзитного транспорта.

Для ремонта придется ограничить движение транспорта. Так что до 27 августа будет полностью закрыто движение от дома №299 по ул.Мамонтова до ул.Фомина. Кроме нового асфальта здесь установят водопропускные трубы, бортовой камень, тактильные плиты и поребрик, отрегулируют люки колодцев,обустроят тротуары, обновят дорожные знаки и разметку.

Напомним, всего в рамках нацпроекта "БКАД" в Барнауле в 2019 отремонтируют 33 участка дорог. 11 из них уже введены в эксплуатацию, девять готовятся к сдаче, на 13 работы продолжаются.