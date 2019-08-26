"Когда в товарищах согласья нет". Коммунисты Алтая просят разогнать Бийскую гордуму

Алтайские коммунисты просят разогнать депутатов Бийской гордумы / Фото: vk.com/altkomros

Спектакль в Бийской гордуме по басне Крылова – так назвали заседание депутатов наукограда, которое закончилось преднамеренным срывом, на странице в соцсети "ВКонтакте" Алтайского крайкома партии "Коммунисты России".

В четверг, 22 августа, сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что тогда планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала. Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным. После этого алтайская ЕР сообщила, что руководитель бийского отделения партии Сергей Ларейкин приглашен "на разбор полетов".

"Некоторые депутаты других партий, вместе с председателем Думы Сергеем Ларейкиным под предлогом перерыва трусливо сбежали с заседания. Причина такого "малодушного" поведения народных избранников очевидна – спасти своих коллег, которым грозило лишение мандатов за укрывательство своих доходов", – говорится в сообщении партии.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука…

Коммунисты уверены, что такое поведение депутатов города Бийска недопустимо и руководству партии "Единая Россия" необходимо задуматься о поведении своих однопартийцев: "Уже второй в этом году возмутительный поступок со стороны Ларейкина. Напомним, первый был в марте, когда по его инициативе работников Бийского Олеумного завода принуждали вступать в партию".

Нужны ли жителям Бийска такие депутаты, которые в дальнейшем при обсуждении и принятии важного решения для города просто могут объявить перерыв и уйти с заседания Думы, если что-то будет не в их интересах? Бийчане устали от постоянных оправданий со стороны депутатов. "Все это было сделано ради вас, только для того чтобы вы не потеряли своих представителей в Думе города, верьте нам…." – говорят они, перекладывая ответственность с себя на бийчан. Что мешало провинившимся депутатам сложить с себя полномочия и не превращать заседание Думы в цирк, а повторно принять участие в выборах и получить поддержку?" – спрашивают коммунисты.

Перечисляются и некоторые неточности в декларациях о доходах. Так, один депутат не отчитался о получении пособия по временной нетрудоспособности. Другой скрыл сведения о находящемся в собственности автомобиле Mitsubishi, зарегистрированном на супругу прицепе и двух ее банковских счетах, а также неправомерно отразил в декларации покупку автомобиля Lexus. Еще один скрыл сведения о своем участии в деятельности компании в качестве единственного учредителя, указав годовой доход в размере 3066 рублей.

Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;

Да только воз и ныне там.

Коммунисты уверены, что данный состав Бийской гордумы потерял свою работоспособность и всем местным депутатам нужно сложить с себя полномочия, а после путем новых выборов избрать работоспособный орган власти.

Напомним, ранее "Единая Россия" объяснила причину срыва заседания Думы.