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Новый собор вскоре появится в Барнауле рядом с парком "Солнечный ветер"

, ИА "Амител"
В первые месяцы 2021 года собор должен открыть свои двери

В Барнауле строится комплекс Спасского собора / Фото: altai-eparhia.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел выездное рабочее совещание на территории строящегося комплекса Спасского собора в Барнауле, расположенного по адресу пр. Ленина, 152, сообщает Алтайская митрополия.

Мероприятие было посвящено техническим вопросам. Как пишет "Политсибру" со ссылкой на протоиерея Георгия Крейдуна, уже в этом году планируется завершить нулевой цикл строительства – вырыть котлован, построить фундамент и подвальную часть храма с перекрытием.

Срок строительства определяется в рамках полутора лет – период, за который храм теоретически может быть построен, если будут поступать достаточные для непрерывной работы средства. То есть в первые месяцы 2021 года собор должен открыть свои двери для прихожан.

Напомним, осенью 2015 года закладной камень в основании собора освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Алтайскую митрополию.

"С храмом мы связываем свою собственную жизнь, жизнь своей семьи, воспитание детей, их духовное и культурное просвещение, работу с молодежью, престарелыми людьми, активизацию социальной жизни. Сегодня, когда перед нами стоят большие задачи преодоления преступности, коррупции, изменения качества жизни, повышения личной, семейной и служебной ответственности каждого человека, вопрос строительства храмов становится очень актуальным", – сказал патриарх.

По его мнению, храмов должно быть ровно столько, чтобы люди могли образовывать вокруг них "реальные приходы, реальный социальный актив, который будет опорой государства, опорой нашего народа".

Ранее патриарх Кирилл во время освящения русского храма в Страсбурге рассказал, что за 10 лет РПЦ построила 30 тысяч храмов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.08.2019 20:57
месный

Тоесть попы вырубят парк в том месте где и так с зеленью напряжонка?!?!?!?!
Они не охренели случайно пустых мест мало ?!?!?!?!

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29.08.2019 21:06
- гость -

А провайдеры божьи завод(не свечной) не хотят построить? Планетарий? Налоги, наконец, заплатить?

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29.08.2019 21:28
месный

Или они прям вместо клуба что на адресе 153 решили построить?

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29.08.2019 22:25
Местный

Мясной, ты точно не месный, раз стороны путаешь.
На Ленина 153 там много клубов....))

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29.08.2019 22:26
Кэт

Я считаю, что в городе достаточно храмов и против строительства собора!!!!

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