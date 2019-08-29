Новый собор вскоре появится в Барнауле рядом с парком "Солнечный ветер"

В Барнауле строится комплекс Спасского собора / Фото: altai-eparhia.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел выездное рабочее совещание на территории строящегося комплекса Спасского собора в Барнауле, расположенного по адресу пр. Ленина, 152, сообщает Алтайская митрополия.

Мероприятие было посвящено техническим вопросам. Как пишет "Политсибру" со ссылкой на протоиерея Георгия Крейдуна, уже в этом году планируется завершить нулевой цикл строительства – вырыть котлован, построить фундамент и подвальную часть храма с перекрытием.

Срок строительства определяется в рамках полутора лет – период, за который храм теоретически может быть построен, если будут поступать достаточные для непрерывной работы средства. То есть в первые месяцы 2021 года собор должен открыть свои двери для прихожан.

Напомним, осенью 2015 года закладной камень в основании собора освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Алтайскую митрополию.

"С храмом мы связываем свою собственную жизнь, жизнь своей семьи, воспитание детей, их духовное и культурное просвещение, работу с молодежью, престарелыми людьми, активизацию социальной жизни. Сегодня, когда перед нами стоят большие задачи преодоления преступности, коррупции, изменения качества жизни, повышения личной, семейной и служебной ответственности каждого человека, вопрос строительства храмов становится очень актуальным", – сказал патриарх.

По его мнению, храмов должно быть ровно столько, чтобы люди могли образовывать вокруг них "реальные приходы, реальный социальный актив, который будет опорой государства, опорой нашего народа".

Ранее патриарх Кирилл во время освящения русского храма в Страсбурге рассказал, что за 10 лет РПЦ построила 30 тысяч храмов.