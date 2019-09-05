Каждый третий житель Рубцовска не доносит мусорный пакет до контейнера

Примерно 30% жителей Рубцовска оставляют пакеты с бытовыми отходами в неположенных местах, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Власти города даже опубликовали обращение к рубцовчанам, в котором сообщается, что горожане жалуются на кучи мусора.

"Действительно, проблем с чистотой много и как это не прискорбно мусорим мы сами. Мы сами делаем город грязным, выбрасывая мусор, где придется. К нам не приезжают сорить жители Барнаула или Новосибирска. Это наша культура поведения, которую нужно искоренять всем миром. Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят", – говорится в обращении.

"Уважаемые рубцовчане, не будьте равнодушны к своему родному городу! Соблюдайте чистоту, выбрасывайте мусор цивилизованно в предназначенных для этого местах! Выбрасывайте мусорные пакеты в специализированные контейнеры! Если вы стали свидетелем того, как кто-то выбрасывает пакет с мусором в неположенном месте, оставляет его рядом с контейнером или контейнер переполнен – сделайте фотофиксацию и пришлите по адресу korobov@rubtsovsk.org. Только общими усилиями мы сможем сделать наш Рубцовск чистым, в котором будет приятно жить и работать!" – обращаются власти города к жителям.

Как рассказали в городском управлении по ЖКХ и экологии, в Рубцовске жители выбрасывают мусор прямо на землю, хотя рядом стоят пустые контейнеры.

Есть нарекания и к работе регоператора, который установил такой график, что мусор вывозится нерегулярно. Ему написали замечание, чтобы график был переделан, но прошло уже больше месяца.

В Минстрое Amic.ru пояснили, что мусор в многоквартирных домах вывозят один-два раза в сутки, в частном секторе — не реже одного раза в неделю. И на данный момент нет подтверждения информации о том, что регоператору было выписано замечание.

Напомним, ранее Рубцовск включили в десятку самых грязных городов России. Исследователи пришли к такому выводу на основе опроса населения 200 городов России.

Похожая проблема этим летом была и в алтайском селе Веселоярске, где жители категорически отказывались выбрасывать мусор в баки, которые установил региональный оператор. Пакеты с мусором они принципиально выкидывали прямо на землю фактически под окнами своих домов, а на въезде в село образовалась большая и вонючая свалка.