Каждый третий житель Рубцовска не доносит мусорный пакет до контейнера

Примерно 30% жителей Рубцовска оставляют пакеты с бытовыми отходами в неположенных местах, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
Власти города даже опубликовали обращение к рубцовчанам, в котором сообщается, что горожане жалуются на кучи мусора.
"Действительно, проблем с чистотой много и как это не прискорбно мусорим мы сами. Мы сами делаем город грязным, выбрасывая мусор, где придется. К нам не приезжают сорить жители Барнаула или Новосибирска. Это наша культура поведения, которую нужно искоренять всем миром. Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят", – говорится в обращении.
"Уважаемые рубцовчане, не будьте равнодушны к своему родному городу! Соблюдайте чистоту, выбрасывайте мусор цивилизованно в предназначенных для этого местах! Выбрасывайте мусорные пакеты в специализированные контейнеры! Если вы стали свидетелем того, как кто-то выбрасывает пакет с мусором в неположенном месте, оставляет его рядом с контейнером или контейнер переполнен – сделайте фотофиксацию и пришлите по адресу korobov@rubtsovsk.org. Только общими усилиями мы сможем сделать наш Рубцовск чистым, в котором будет приятно жить и работать!" – обращаются власти города к жителям.
Как рассказали в городском управлении по ЖКХ и экологии, в Рубцовске жители выбрасывают мусор прямо на землю, хотя рядом стоят пустые контейнеры.
Есть нарекания и к работе регоператора, который установил такой график, что мусор вывозится нерегулярно. Ему написали замечание, чтобы график был переделан, но прошло уже больше месяца.
В Минстрое Amic.ru пояснили, что мусор в многоквартирных домах вывозят один-два раза в сутки, в частном секторе — не реже одного раза в неделю. И на данный момент нет подтверждения информации о том, что регоператору было выписано замечание.
Напомним, ранее Рубцовск включили в десятку самых грязных городов России. Исследователи пришли к такому выводу на основе опроса населения 200 городов России.
Похожая проблема этим летом была и в алтайском селе Веселоярске, где жители категорически отказывались выбрасывать мусор в баки, которые установил региональный оператор. Пакеты с мусором они принципиально выкидывали прямо на землю фактически под окнами своих домов, а на въезде в село образовалась большая и вонючая свалка.
Комментарии
Сказать почему "не доносят"?
Потому что контейнеры полные! Когда они их приносят, ставят рядом. А мусорщики убирают ТОЛЬКО ИЗ КОНТЕЙНЕРОВ! Что рядом - не трогают.
Вот вам и "недонос". Надо реально ситуацию видеть.
Нравится им жить как свиньи - пусть так и живут!
Так везде. Путин как всегда виноват
Скорее всего, благодаря нашим сказочным, которые провели сказочную мусорную реформу контейнеры оказались на значительном расстоянии.
Точно, власти виноваты, сказочно далеко поставили. А сказки рассказывают, что сказочно близко. Сказочники, там донести мусор сказочно не реально
На фото один контейнер пустой, а мусор рядом лежит. Наверное власть его высоко поставила
Наверное жителям надо пойти на митинг и потребовать у власти решить этот вопрос
14:53, ну так приехал мусоровоз и забрал мусор из баков, а что рядом им плевать. Кто в этом виноват? Жители?
5.09.2019 14:57
- гость -
Ну может и так, я только констатировал, что на фото. А там пустой контейнер и рядом мусор. И не похоже, что мусоровоз ловко вставил контейнер в уже лежащий мусор. Может и так
На фото видно, что мусор насыпан на пустой контейнер, никакой мусоровоз его туда не вставлял, мусор сыпали на контейнер, когда он уже стоял. Власти виноваты, поставили сказочно высокий контейнер
Часто приходится видеть, как пакет с мусором кидают в сторону бака и не важно попал он в бак или нет. Некоторые умники выходят из подъезда, бросают пакет рядом с дорожкой и идут по своим делам! Причем, это делают молодые люди!