Барнаульца будут судить за гибель дочери, упавшей в автомобиле с обрыва

Жителя Барнаула будут судить за гибель малолетней дочери. Девочка находилась в салоне машины одна, когда автомобиль упал с обрыва в реку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В июне 2019 года обвиняемый, находясь на берегу реки Алей в Калманском районе, оставил без присмотра в салоне легкового транспортного средства свою пятилетнюю дочь", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль покатился и упал с обрыва в реку. Тело ребенка было обнаружено в реке на следующий день.

28-летний мужчина свою вину признал полностью, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд.

"Приехавшие на берег реки родители оставили малолетнего ребенка в автомобиле, а через некоторое время двигатель автомобиля был запущен, и тот съехал с обрыва в воду", – ранее сообщали в СКР.