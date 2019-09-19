Система взыскания долгов с граждан изменится в России

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан, сообщают "Известия".

На досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов будут включены и коллекторы, и кредитные организации.

К рассмотрению закон "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" должны внести в правительство до конца года.

Согласно документу, взыскатель сможет обратиться в суд, если просроченный долг не будет закрыт в течение 30 дней после получения заемщиком уведомления о просрочке. Эта мера должна защитить права граждан и уменьшить количество разбирательств в суде.

В реестр ФССП попадут банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и прочие организации. Они должны будут в течение двух лет хранить записи разговоров с должниками и страховать свою ответственность на причинение убытков должнику.