Система взыскания долгов с граждан изменится в России

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан, сообщают "Известия".
На досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов будут включены и коллекторы, и кредитные организации.
К рассмотрению закон "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" должны внести в правительство до конца года.
Согласно документу, взыскатель сможет обратиться в суд, если просроченный долг не будет закрыт в течение 30 дней после получения заемщиком уведомления о просрочке. Эта мера должна защитить права граждан и уменьшить количество разбирательств в суде.
В реестр ФССП попадут банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и прочие организации. Они должны будут в течение двух лет хранить записи разговоров с должниками и страховать свою ответственность на причинение убытков должнику.
Комментарии
может для начала изменить закон так, чтобы приставы уголовно отвечали за не обоснованное взыскание, а также финансово в 10ти кратном размере со своей личной ЗП кто именно накосячил. А то привыкли взыскивать одну сумму со всех счетов сразу, а как возвращять так замучаешся