Женщина выпала из окна в Барнауле. Жильцы дома полагают, что ее могли скинуть

На месте происшествия работает полиция / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле из окна дом по адресу Власихинская 152а, предположительно 12 этаж, выпала женщина, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Травмы полученные в результате падения оказались несовместимые с жизнью. На месте работают полиции.

В комментариях местные жители пишут, что женщину могли выкинуть из окна. "Маловероятно, что в белье сама", — предполагают барнаульцы. При этом сообщается, что инцидент произошел или ближе к концу ночи, или ранним утром.