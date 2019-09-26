Назначена дата начала отопительного сезона в Рубцовске

Постановление о старте отопительного сезона подписали в администрации Рубцовска, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, тепло рубцовчанам начнет поступать с 30 сентября. Первоочередное право на подключение отопления дано социально-значимым объектам: больницам, школам и детсадам.

"С понедельника начинаем подавать теплоноситель потребителям, в первую очередь, открываем задвижки, где находятся социально значимые объекты", — уточнил руководитель Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов.

Ранее глава региона Виктор Томенко на заседании правительства установил дедлайн для муниципалитетов – до 15 ноября устранить все проблемы, связанные с подготовкой к отопительному сезону. В противном случае будут сделаны оргвыводы.