Серьезное ДТП произошло в центре Барнаула

Вечером 27 сентября на улице Никитина произошло ДТП с участием двух легковых машин, сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул".

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Одну из иномарок от удара выбросило на тротуар. Левая сторона автомобиля разбита практически полностью.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи. Очевидцы сообщили о пострадавших.

В комментариях барнаульцы предположили, что один из участников ДТП не увидел знак "Уступи дорогу", что и привело к столкновению.

Подробности инцидента уточняются.