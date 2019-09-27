Серьезное ДТП произошло в центре Барнаула

Вечером 27 сентября на улице Никитина произошло ДТП с участием двух легковых машин, сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул".
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Одну из иномарок от удара выбросило на тротуар. Левая сторона автомобиля разбита практически полностью.
На месте происшествия работали врачи скорой помощи. Очевидцы сообщили о пострадавших.
В комментариях барнаульцы предположили, что один из участников ДТП не увидел знак "Уступи дорогу", что и привело к столкновению.
Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
Шла по Анатолия в этот момент. Звук страшный был. А потом по Комсомольскому несколько скорых промчались. Будьте осторожней на дорогах.
Перекрёсток недавно полностью очистили от деревьев, загораживающих знаки, обзор отличный, знаки прекрасно видно, но все равно водители не соблюдают пдд, даже то, что это перекрёсток и то уже притормаживать надо. Страшно то, что в большей степени страдает тот, кто ехал правильно - по Горького!
5 автомобилей реанимация на место приехало
тупни никаких знаков не видят... и не важно за рулем они или пешеходят...