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Следственный комитет проведет проверку по факту гибели рабочего при взрыве в Барнауле

, ИА "Амител"
Следователи установят обстоятельства происшествия на предприятии в промзоне
Фото: Следком по Алтайскому краю

Фото: Следком по Алтайскому краю

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели 49-летнего рабочего на предприятии в Барнауле. 

"По предварительным данным, погибший работал по договору оказания услуг в ООО "СП-Лом". При осуществлении им сварки по разрезу бочки из-под горюче-смазочных материалов произошел хлопок с последующим возгоранием", – сообщается на сайте ведомства. 

Следователи проверят предприятие на соблюдение техники безопасности и установят обстоятельства происшествия. 

Ранее сообщалось, что при взрыве и последующем пожаре на предприятии в Барнауле погиб рабочий. На месте работали сотрудники МЧС и медики

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.09.2019 17:13
- гость -

технику безопасности соблюдать надооооооо

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