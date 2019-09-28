Следственный комитет проведет проверку по факту гибели рабочего при взрыве в Барнауле

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели 49-летнего рабочего на предприятии в Барнауле.

"По предварительным данным, погибший работал по договору оказания услуг в ООО "СП-Лом". При осуществлении им сварки по разрезу бочки из-под горюче-смазочных материалов произошел хлопок с последующим возгоранием", – сообщается на сайте ведомства.

Следователи проверят предприятие на соблюдение техники безопасности и установят обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что при взрыве и последующем пожаре на предприятии в Барнауле погиб рабочий. На месте работали сотрудники МЧС и медики.