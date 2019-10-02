Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии

Владимир Путин не оставил без внимания грузинских журналистов во время Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии (в Тбилиси их считают "оккупированными территориями"), российский лидер коротко ответил: "Когда мы примем такое решение".

Еще один выкрик прозвучал, когда президент России направлялся на заседание совета. Журналистка спросила, когда Россия начнет выполнять "свои обязательства, взятые в 2008 году".

"Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства", — подчеркнул Путин.

Напомним, отношения России и Грузии еще сильнее осложнились, когда в Тбилиси произошли массовые беспорядки и штурм парламента, из-за того что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента.

Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестующие потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадали от 150 до 200 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.