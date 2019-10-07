Алтайскому школьнику подарили мяч за помощь в задержании грабителя

В Алейске наградили школьника, который помог задержать подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"14-летний Тимофей Белявцев, возвращаясь из школы, заметил, что сломан замок в принадлежащем его родителям частном доме. Заглянул в окно и увидел там неизвестного мужчину. Об этом он тут же сообщил по телефону родителям, которые вместе с полицейскими сразу же выехали на место", – рассказали в ведомстве.
В доме они обнаружили спящего мужчину. Им оказался неоднократно судимый за кражи 28-летний житель села Красный Яр.
Мужчина успел похитить DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку. После чего решил переждать идущий на улице дождь, но уснул.
Стоимость похищенного имущества оценили в 10 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы проникнуть в помещение, грабитель взломал металлической трубой навесной замок входной двери.
Юношу наградили благодарственным письмом и вручили ему футбольный мяч.
Комментарии