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В Барнауле установили 33 бункера под мусор

, ИА "Амител"
Местным жителям теперь не придется ставить мешки у домов
Фото: Минтранс Алтайского края

Фото: Минтранс Алтайского края

В барнаульских поселках установили 33 вместительных бункера под мусор, сообщает Минтранс Алтайского края.

По девять бункеров поставили в Бельмесево и Сибирской Долине, восемь – в Лебяжьем, шесть – в Центральном, один – в Ягодном (там весной появились еще три).

До этого местным жителям приходилось самостоятельно подыскивать тару для мусора и выставлять его в определенный день, когда осуществлялся сбор.

Замруководителя компании "Механизатор" Сергей Калинин пояснил, что бестарный способ вывоза мусора был вынужденной мерой и при первой возможности от него сразу ушли.

"Во-первых, такой способ не предусмотрен законодательством, — аргументировал Калинин. — Во-вторых, является самым экономически невыгодным".

Общая стоимость бункеров превысила 1,3 млн рублей. Средства выделены субподрядчиком. Они не отразятся на тарифах.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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