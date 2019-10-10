В Барнауле установили 33 бункера под мусор

В барнаульских поселках установили 33 вместительных бункера под мусор, сообщает Минтранс Алтайского края.
По девять бункеров поставили в Бельмесево и Сибирской Долине, восемь – в Лебяжьем, шесть – в Центральном, один – в Ягодном (там весной появились еще три).
До этого местным жителям приходилось самостоятельно подыскивать тару для мусора и выставлять его в определенный день, когда осуществлялся сбор.
Замруководителя компании "Механизатор" Сергей Калинин пояснил, что бестарный способ вывоза мусора был вынужденной мерой и при первой возможности от него сразу ушли.
"Во-первых, такой способ не предусмотрен законодательством, — аргументировал Калинин. — Во-вторых, является самым экономически невыгодным".
Общая стоимость бункеров превысила 1,3 млн рублей. Средства выделены субподрядчиком. Они не отразятся на тарифах.
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