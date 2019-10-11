Новый детский сад в Барнауле пообещали сдать в срок. Работать готовы в две-три смены

Заместитель главы администрации Барнаула Сергей Демин провел выездное совещание на месте строительства детского сада в квартале 2009а, сообщает официальный сайт Барнаула.
Сети тепло и -водоснабжения уже готовы. рабочие завершают монтаж окон и устройство канализации. Кровля, входные узлы и полы подвалов, внутренние сети электроснабжения и отопления, отделка стен находятся в работе. Предстоит преступить к работе над вентиляцией и ограждением площадки.
"Необходимо организовать работу в две-три смены. Форсируя темпы, нельзя забывать о качестве. Барнаульским детям должно быть комфортно и уютно в новом детским саду. Тем более, что здесь будут ребятишки, начиная с ясельного возраста". — отметил Сергей Демин.
Представитель застройщика заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы закончить работу в срок — к концу декабря.
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