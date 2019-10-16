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В крови сбитого кировским полицейским ребенка нашли алкоголь

, ИА "Амител"
Родители мальчика шокированы результатами экспертизы
Фото: novostivolgograda.ru

Фото: novostivolgograda.ru

Судмедэксперты нашли в крови насмерть сбитого полицейским в Кировской области шестилетнего ребенка 0,51 промилле этанола, сообщает "Комсомольская правда". Это равносильно приему рюмки водки.

Авария унесла жизнь дошкольника из села Буйское в Уржумском районе 13 июля. Катаясь на велосипеде, ребенок выехал на дорогу, по которой проезжал Nissan под управлением сотрудника правоохранительных органов.

Расследованием смертельного наезда на пешехода занимаются следователи. Полицейский продолжает работать. Некоторые селяне опасаются, что он может оказать влияние на ход следствия.

Адвокат Федор Коновалов специализируется на защите пострадавших в ДТП. Он прокомментировал детали трагедии.

По его словам, этанол в крови ребенка мог образоваться в процессе ее брожения. Его наличие никак не повлияет на квалификацию действий водителя.

Юрист уверен, что полицейский остается на своей должности абсолютно законно.

"Решение вопроса о виновности или невиновности человека принимает суд", — аргументировал Коновалов. — Так что, если представить, что в данном дорожном происшествии полицейский не виноват, то нет оснований увольнять его".

Если же правоохранителя все же попросят покинуть свой пост, то после признания его невиновности в аварии наказывать можно будет уже начальство, принявшее такое решение, уточнил адвокат.

Напомним, в 2017 году другое ДТП получило огласку широкую после того, как стало известно, что по результатам экспертизы в крови ребенка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Позднее СК заявил об отсутствии алкоголя в крови погибшего ребенка.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.10.2019 09:09
месный

опана ещё один пьяный мальчик. тут поменьше линули спирта в кровь прошлый раз наверно рука дрогнула

16.10.2019 09:10
Ируся

а почему не пишут звания полицейского? Потому что он- не лейтенантишка какой-нибудь,да?

16.10.2019 09:16
- гость -

Шо? Опять?

16.10.2019 09:19
- гость -

Запились наши дети!!!! Только подставляют наших кристально чистых и трезвых полицейских!!!!

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