После снегопада на улицы Барнаула выехала зимняя техника

На улицы Барнаула после первого снегопада выехала зимняя техника, предназначенная для уборки снега, сообщается на официальном сайте города.
В субботу, 19 октября, на городские улицы и тротуары выехала 41 единица спецтехники. "С помощью коммунальных машин проведена предупреждающая обработка мостовых сооружений песчано-соляной смесью. Сплошной обработки реагентами проезжая часть пока не требует", — уточнили в мэрии.
Тротуары от снега расчищают специальные тракторы, оборудованные щетками.
На дежурство заступили водители комбинированных дорожных машин (КДМ), оборудованных щетками и передним отвалом, которые предназначены для расчистки проезжей части от снега. После снегопада они готовы приступить к работе.
Напомним, 19 октября в Барнауле днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным ЦГМС по Алтайскому краю, в городе будет временный снежный покров и связанная с этим сильная гололедица. В ночь на воскресенье также ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Готовность технического парка МБУ "Автодорстрой" к зимнему сезону составляет 100%. Он включает в себя 252 единицы снегоуборочной техники. Это лаповые снегопогрузчики, грейдеры, фронтальные погрузчики, шнекороторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины. Для буксирования транспорта на подъемах используется тяжелая техника — тракторы К-700. Песчано-соляная смесь заготовлена в полном объеме — 40 тыс. тонн с 15% концентрацией соли.
Комментарии
А зимой скажут денег нет все потрачено
По убожей фото не нашлось, чем древний "Беларусь"?
Где комбинированные дорожные машины, о которых написано в статье?
Начали солью убивать газоны.
Рано еще
Надпись "Барнаул орденоносный" демонтирована в 2017 году.
Фото старое!
А че только проспект Ленина чистим других районов то нет. И почему там только в час пик трактора и лопата с человеком появляются.
Ура! Наконец-то, появился официальный повод списать горючку!
Бессмысленное занятие, нигде нету снега тротуарах и дорогах, все расстаяло. Но соляру спмшут