Микроавтобус слетел с трассы в Алтайском крае

Микроавтобус Renault слетел в кювет на трассе Барнаул – Заринск, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло неподалеку от села Голубцово. Иномарка слетела с трассы. В результате от дороги ее увело на большое расстояние.
Часть кабины у микроавтобуса сильно помята. Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.
По одной из версий, водитель не справился с управлением из-за того, что не успел "переобуться". После выпадения снега количество ДТП на дорогах края увеличилось.
Подробности инцидента уточняются.
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