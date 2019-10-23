Причину задержания налоговиков в Алтайском крае объяснили в СК

В Алтайском крае предъявлено обвинение начальнику Межрайонной инспекции УФНС по Алтайскому краю № 14 и его знакомому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает региональный СК.
"В октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемой им компании", — рассказали в ведомстве.
Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму налогов, которые придется доначислить, но за это попросили более трех миллионов рублей.
От предпринимателя они получили 1,5 млн рублей, предназначенные в качестве якобы первой части взятки. В этот же день были задержаны сотрудниками алтайской ФСБ.
Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно данным ФНС, межрайонную ИФНС России № 14 в Алтайском крае возглавляет Шлегель Алексей Валерьевич.
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