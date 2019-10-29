Сильный ветер несколько дней ломает деревья и рушит рекламные конструкции в Барнауле

Фото: Barnaul22, Barnaul.org
На территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. Несколько дней порывистый ветер вносит свои коррективы в городах региона.
Одним из первых в Барнауле сдался Ашан. Ветром от вывески оторвало букву, часть которой отлетела в припаркованный автомобиль.
Ветер был настолько сильным, что смог поднять тяжелые металлические лавочки на проспекте Ленина. Металлические конструкции разбросало по аллее, но из горжан никто не пострадал.
Коммунальные службы отмечали падение веток на Г. Титова, Чеглецова, Смирнова, Малахова, Песчаной, Попова, Островского, Власихинской, проспекту Калинина, на Павловском тракте и других улицах. Поврежденные конструкции рабочие убирали.
Не смотря на их старания стихия не утихала. От сильного ветра в барнаульских новостройках страдала обшивка. Жители ближайших домов опасались за свои автомобили.
Кроме того, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова опрокинулась остановка. Вместе с людьми.
Штормове предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае. Не ставьте машины под деревьями и не прячьтесь за рекламными счетами. И, конечно, аккуратнее на остановках.
Комментарии
Уже закончился сильный ветер. Писать нужно в прошедшем времени. К ночи совсем утихнет.
Все лишнее сдувает.
Последствия рубки алтайского бора. В суд на Алтайлес. Деревья защищали от ветра.
29.10.2019 19:28
- гость -
А зачем писать о том что все нормально? Это и так всем видно.