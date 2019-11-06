Назван новый способ кражи данных клиентов российских банков

Новый способ кражи данных клиентов российских банков связан с похищением информации через доступ к рабочей почте сотрудников финансовых организаций, рассказала в интервью "Известиям" старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.
По словам Щербаковой, сотруднику банка могут прислать "приглашение" на аттестацию на фальшивом HR-портале и затем ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. В таком случае у потенциальной жертвы может сложиться впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, которая может принести денежные бонусы.
Далее на ложном портале сотрудника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, после чего эта информация пересылается мошеннику. Он получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
"Если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение", – подчеркнула Щербакова.
Она также добавила, что успех и масштаб дальнейших атак с использованием украденной информации зависит от содержимого взломанного ящика. О новом способе фишинга компания по борьбе с киберугрозами узнала от своих клиентов.
В Центробанке не ответили на вопросы о новом канале утечек данных.
Фишинг – одна из самых серьезных угроз 2019 года, его сценарии могут быть самыми неожиданными. Все финансовые организации регулярно сталкиваются с попытками таких атак, при этом мошенники постоянно совершенствуют методы и технологии их реализации.
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