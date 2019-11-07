Барнаульские участники ВОВ будут ездить на такси бесплатно до конца года

Жители Барнаула – участники Великой Отечественной войны, а также сопровождающие их лица получили возможность до конца года вызывать "Яндекс.Такси" бесплатно. Подробности сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Для оформления заявки на бесплатный проезд нужно обратиться в краевой комитет ветеранов по телефону (3852) 36-33-95 (по будням с 9 до 18 часов). Там спросят ФИО, адрес проживания, дату и время подачи транспорта, адрес доставки, а также контактный телефон. Комитет получил уже 230 заявок и передал их в автокомпанию, где их обрабатывают операторы.

О такой возможности для ветеранов с "Яндекс.Такси" договорились Министерство социальной защиты и Министерство транспорта Алтайского края.