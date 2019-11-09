Марии Бутиной подарили фуфайку с матерной надписью на спине

Мария в новой фуфаечке / Фото: facebook.com/mvbutina

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, показала в своем Facebook ватник, который ей подарило российское СМИ.

"Вот она, Родина! Дома у родителей после русской баньки. Спасибо RT за фуфайку!" – написала Мария.

Напомним, в конце октября магазин сувенирной продукции RT начал продажу ватников, на спине которых под заплаткой с надписью "Censored" скрыта напечатанная латиницей фраза. Эти слова прокричал на камеру бразильский болельщик на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Фраза, которая быстро стала мемом, выглядит примерно следующим образом: "Россия офигенна, братан!"

Есть два варианта фуфайки: мужская и женская. На цену это не влияет, за любую просят 15 тыс. рублей.

Напомним, 25 октября после освобождения из американской тюрьмы Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт Шереметьево, где ее ждал отец, а уже 29 октября вернулась в родной город Барнаул.

28 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена. После этого ее депортировали на родину. По мнению обвинения, Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Мария окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Также она основатель общероссийской общественной организации "Право на оружие". 8 ноября Бутина встретилась со студентами и преподавателями родного университета. Фактически, встреча стала ее первым интервью после освобождения.