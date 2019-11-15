Долгая дорога к выходным. Барнаул вновь встал в многокилометровых пробках

Рабочая неделя в Барнауле заканчивается сильными заторами на дорогах. Ситуацию осложняют пять ДТП в разных частях города.

Челюскинцев, Ядринцева, Крупской, а также проспекты Строителей, Красноармейский и Социалистический практически стоят. Здесь ситуация самая тяжелая. Стоит буквально весь центр.

Традиционные вечерние пробки сковали движение на улице Малахова от Антона Петрова до Сухэ-Батора и на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Чуть дальше по Попова, на пересечении с Власихинской, автомобили тоже движутся с трудом.

Кроме того, по состоянию на 17:00 в городе зафиксировано пять ДТП: на пересечении Челюскинцев и Загородной, Ленина и Пролетарской, на Канатном проезде у больницы, на пересечении Малахова и Антона Петрова (здесь авария больше всего влияет на поток) и на пересечении улиц Попова и Монтажников.