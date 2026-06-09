Аферисты убедили жителей Алтая перевести почти 1,4 млн рублей на "безопасный счет"

В результате семья перевела злоумышленникам все свои сбережения

09 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru

Супружеская пара из Горно-Алтайска лишилась почти 1,4 млн рублей, поверив телефонным мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников государственных структур. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, первой звонок получила 27-летняя местная жительница. Неизвестный представился сотрудником портала "Госуслуги" и заявил, что злоумышленники якобы пытаются оформить на нее кредиты, используя персональные данные. Кроме того, собеседник убедил девушку, что деньги могут быть похищены и направлены на финансирование вооруженных сил Украины.

После этого с потерпевшей связался другой мошенник, представившийся сотрудником Центрального банка. Он убедил женщину, что для сохранности средств необходимо срочно перевести все накопления семьи на так называемый "безопасный счет".

Между звонками девушка рассказала о происходящем своему супругу. Мужчина также поверил словам аферистов и поддержал решение следовать их инструкциям. В результате семья перевела злоумышленникам все свои сбережения.

На этом мошенники не остановились. Используя уже завоеванное доверие, они убедили супругов оформить кредиты в нескольких банках, объяснив это необходимостью "опередить преступников", которые якобы собирались взять займы от их имени.

Следуя указаниям аферистов, потерпевшие оформили кредиты на общую сумму 1 379 900 рублей и перевели деньги на продиктованные счета.

После получения средств злоумышленники прекратили общение. Осознав, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению и принимают меры по их розыску.