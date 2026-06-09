Аферисты убедили жителей Алтая перевести почти 1,4 млн рублей на "безопасный счет"
В результате семья перевела злоумышленникам все свои сбережения
09 июня 2026, 11:14, ИА Амител
Супружеская пара из Горно-Алтайска лишилась почти 1,4 млн рублей, поверив телефонным мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников государственных структур. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, первой звонок получила 27-летняя местная жительница. Неизвестный представился сотрудником портала "Госуслуги" и заявил, что злоумышленники якобы пытаются оформить на нее кредиты, используя персональные данные. Кроме того, собеседник убедил девушку, что деньги могут быть похищены и направлены на финансирование вооруженных сил Украины.
После этого с потерпевшей связался другой мошенник, представившийся сотрудником Центрального банка. Он убедил женщину, что для сохранности средств необходимо срочно перевести все накопления семьи на так называемый "безопасный счет".
Между звонками девушка рассказала о происходящем своему супругу. Мужчина также поверил словам аферистов и поддержал решение следовать их инструкциям. В результате семья перевела злоумышленникам все свои сбережения.
На этом мошенники не остановились. Используя уже завоеванное доверие, они убедили супругов оформить кредиты в нескольких банках, объяснив это необходимостью "опередить преступников", которые якобы собирались взять займы от их имени.
Следуя указаниям аферистов, потерпевшие оформили кредиты на общую сумму 1 379 900 рублей и перевели деньги на продиктованные счета.
После получения средств злоумышленники прекратили общение. Осознав, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению и принимают меры по их розыску.
11:58:50 09-06-2026
Долбачам деньги не нужны.
12:23:58 09-06-2026
все свои сбережения --- ну не че у него сбережения, с 40-50 тысяч зарплаты это долго сберегать, наверное сотку получает, потому что хороший профессионал
13:31:15 09-06-2026
Фееричные простофили. Таким нельзя размножаться, дабы не плодить глупость
19:55:14 09-06-2026
Будьте бдительны! Звонят якобы из водоканала. Говорят, что 3 дня не будет холодной воды, во двор завезут водоналивные устройства, всем раздадут карточки, по карточкам можно будет набрать воды. Вам, говорят, отправили код, ну и дальше по накатанной - назовите код для проверки и т.д. После "водоналивных устройств по карточкам" уже мысленно хохотал. После разговора про код - послал нецензурно. Не покупайтесь! Очень напористый молодой человек, но не умный.