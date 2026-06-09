НОВОСТИОбщество

Аферисты убедили жителей Алтая перевести почти 1,4 млн рублей на "безопасный счет"

В результате семья перевела злоумышленникам все свои сбережения

09 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru
Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru

Супружеская пара из Горно-Алтайска лишилась почти 1,4 млн рублей, поверив телефонным мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников государственных структур. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, первой звонок получила 27-летняя местная жительница. Неизвестный представился сотрудником портала "Госуслуги" и заявил, что злоумышленники якобы пытаются оформить на нее кредиты, используя персональные данные. Кроме того, собеседник убедил девушку, что деньги могут быть похищены и направлены на финансирование вооруженных сил Украины.

После этого с потерпевшей связался другой мошенник, представившийся сотрудником Центрального банка. Он убедил женщину, что для сохранности средств необходимо срочно перевести все накопления семьи на так называемый "безопасный счет".

Между звонками девушка рассказала о происходящем своему супругу. Мужчина также поверил словам аферистов и поддержал решение следовать их инструкциям. В результате семья перевела злоумышленникам все свои сбережения.

На этом мошенники не остановились. Используя уже завоеванное доверие, они убедили супругов оформить кредиты в нескольких банках, объяснив это необходимостью "опередить преступников", которые якобы собирались взять займы от их имени.

Следуя указаниям аферистов, потерпевшие оформили кредиты на общую сумму 1 379 900 рублей и перевели деньги на продиктованные счета.

После получения средств злоумышленники прекратили общение. Осознав, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению и принимают меры по их розыску.

Слежка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Слежка, следы и пароль. В Барнауле мошенника ловили как в закрученном шпионском триллере

В момент передачи денег правоохранители задержали мужчину, который на правильный пароль ответил условленной фразой
НОВОСТИПроисшествия

Мошенники Республика Алтай
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:58:50 09-06-2026

Долбачам деньги не нужны.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:58 09-06-2026

все свои сбережения --- ну не че у него сбережения, с 40-50 тысяч зарплаты это долго сберегать, наверное сотку получает, потому что хороший профессионал

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:15 09-06-2026

Фееричные простофили. Таким нельзя размножаться, дабы не плодить глупость

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:14 09-06-2026

Будьте бдительны! Звонят якобы из водоканала. Говорят, что 3 дня не будет холодной воды, во двор завезут водоналивные устройства, всем раздадут карточки, по карточкам можно будет набрать воды. Вам, говорят, отправили код, ну и дальше по накатанной - назовите код для проверки и т.д. После "водоналивных устройств по карточкам" уже мысленно хохотал. После разговора про код - послал нецензурно. Не покупайтесь! Очень напористый молодой человек, но не умный.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров