Прокуратура организовала проверку по факту уборки барнаульских дорог от снега

В связи с обильными снегопадами прокуратура Барнаула организовала проверку по факту содержания дорог краевой столицы, сообщили на сайте ведомства.

Председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, руководителю и начальникам дорожно-эксплуатационных участков МБУ "Автодорстрой" объявили предостережения о недопустимости нарушений закона в содержании улично-дорожной сети.

Также городская прокуратура вместе с прокурорами района организовала проверку по данному факту.

Внимательнее отнестись к уборке снега у мэрии Барнаула уже попросил министр транспорта и ОНФ. При этом руководитель МУП "Автодорстрой" Андрей Курышин пообещал сделать город чистым за два-три дня.