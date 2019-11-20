Ремонт прошел, а люди мерзнут. Несколько домов в Барнауле так и не получили отопление

После прорыва на трубопроводе, который произошел в ночь на 20 ноября, без отопления и горячей воды остались 2,5 тысячи человек. К 17:40 ремонтные работы были завершены, а к 19:55 сети были заполнены и поставлены на циркуляцию. Тем не менее в редакцию amic.ru поступают сообщения о том, что отопление появилось не во всех жилых домах.

Холодными остались батареи в домах по улице Северо-Западной. Жильцы дома № 9 по улице Чеглецова обращались в администрацию, где их заверили в том, что скоро температура в квартирах начнет повышаться, но к 21:00 этого так и не произошло. Холодные батареи также в доме по адресу Чеглецова, 16.

О настоящем коммунальном коллапсе рассказал житель дома № 4 по улице Горно-Алтайской. Здесь, по его словам, в третьем и шестом подъездах помимо холодных батарей накопился еще ряд проблем: вода в подвале, испарения в подъезде и отклеивающиеся обои в квартире. В квартирах нет света, но при этом в подъезде и подвале лампочки горят. В управляющей компании, по словам автора комментария, об этих проблемах не знали.

Редакция ИА "Амител" направила запрос с жалобами жильцов в Сибирскую генерирующую компанию. В СГК провели проверку по адресам, указанным в обращении, и отметили, что с их стороны все необходимые для подачи тепла процедуры были выполнены. Трубопровод находится в процессе циркуляции и температура в квартирах будет постепенно повышаться.

В случае если в вашем доме подача тепла до сих пор не возобновлена, необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ.

