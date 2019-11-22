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Большая пробка образовалась в Барнауле из-за ДТП с троллейбусом

, ИА "Амител"
Движение было затруднено

На улице Юрина в районе дома № 305 произошло ДТП с участием троллейбуса, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул"

Как рассказывают очевидцы, в результате происшествия на дороге образовалась большая пробка, что затруднило движение по улице.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.11.2019 22:03
BorisBoris

Ничего, справятся, это конечно не только там проблема, и это еще снег не везде выпал

22.11.2019 22:16
- гость -


22.11.2019 22:03
BorisBoris
Ага. В Омске еще не выпал. Вот, выпадет в Омске, пробки в Барнауле будут 11 баллов.

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