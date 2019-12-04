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Юрий Фриц считает, что Барнаул меняется в худшую сторону

, ИА "Амител"
Лидер предпринимателей Алтайского края выступил перед будущими бизнесменами
Юрий Фриц / Фото: Юлия Абрамкина / amic.ru

Юрий Фриц / Фото: Юлия Абрамкина / amic.ru

Одна из главных проблем Алтайского края – отток из региона молодых, перспективных людей. Чтобы остановить это, власти следует предпринять усилия: сделать бизнес прозрачным, очистить от "грантоежек", а городскую среду благоприятной, считает Юрий Фриц, председатель правления Союза предпринимателей региона.  

Барнаул меняется в худшую сторону. Его портит точечная застройка, в том числе на месте скверов. Портит непонятное отношение к лесу и паркам, говорил Фриц на форуме "Мой бизнес. Встречи по делу". У краевой столицы нет проектов, которые бы стали драйверами роста, центрами притяжения. Зато есть другие – затратные, но бесполезные.

"В строительство южного обхода (дороги вокруг Барнаула) предстоит инвестировать миллиарды средств. Но кому нужна эта дорога? Трем перевозчикам из соседних территорий? Эти средства могли бы послужить на благо региона в других, нужных проектах", – подчеркнул Фриц, пожалев, что форум уже покинул губернатор Виктор Томенко и не услышал его мысль.

Также Фриц напомнил, что предпринимательство сильно страдает от фискальной нагрузки, противоречащих друг другу законов, отсутствия оборотных средств.

"Мы видим, что регуляторная гильотина направлена на советские нормативы, но многие из них на самом деле актуальны, потому что сделаны качественно. Зато 2/3 законов последних 10 лет противоречат друг другу. Может именно на них стоит направить эту гильотину?" – призвал Фриц.

Ещё он отметил, что, выращивая малый и средний бизнес, государству стоит сделать понятнее и прозрачнее инструмент поддержки. Не выделять единицы, создавая нездоровую конкуренцию в отдельных сегментах экономики за счет господдержки. Также стоит тщательнее отбирать тех, кто достоин грантов.

"Сегодня появились целые армии "грантоежек". Это предприниматели, которые работают, чтобы только получить деньги государства, а не вырастить бизнес". Напомним, в РАНХиГС проходит форум "Мой бизнес. Встречи по делу", где будущим и действующим предпринимателям региона рассказывают о возможностях. Алтайскому краю в рамках нацпроекта предстоит увеличить число людей, занятых в малом и среднем бизнесе с 233 тыс. до 331 тыс. человек.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

4.12.2019 07:39
- гость -

Алтайскому краю в рамках нацпроекта предстоит увеличить число людей, занятых в малом и среднем бизнесе с 233 млн человек до 331 млн. Это как?

4.12.2019 07:54
Предпринимат

Почему постоянно у меня такое ощущение, что чиновники с другой планеты?.. То, что они говорят... Это ужас.. Это бред какой то..

4.12.2019 08:02
1

Ничего не попутали? население РФ - 146,7 млн.чел., АК - 2,33 млн.чел.

4.12.2019 08:31
Медведь-шатун

Все правильно сказал, только в пустоту, Власти не нужен народ, его бизнес, дети, нужна армия для внешних и и гвардия для подавления внутри - цель что бы нефть и газ не отобрали у команды колонизаторов....

4.12.2019 08:40
соц работник

хотел выделиться. начал с поверхностных вопросов, абсолютно не знает сути проблемы, привел в пример несуществующие данные и закончил не о чем. Получилось "я тут как бы то, о том и в общем" весь разговор.

Если коротко, о сути проблемы: Работа у нас есть в регионе, зарплаты нет и дело не в поддержке малого бизнеса а в том, что вообще в крае все в....сами знаете где. Даже если взять гос служащих, разница в зарплатах Москвы и нашего края огромная, а делаем одно и тоже, за одинаковое время.

Если еще проще, наш край не конкурентоспособный по зарплатам и качеству жизни, вот и вся проблема.

4.12.2019 08:49
- гость -

Молодец, всё правильно сказал.

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